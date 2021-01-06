Рождество-2021: действенные ритуалы и обряды праздника

Считается, что на Рождество ангелы спускаются с небес и желания исполняются

7 января христиане восточного обряда в Украине отмечают Рождество Христово. Ночь накануне праздника – очень сильный энергетический период, когда можно совершать ритуалы и обряды для исполнения желаний.

Обряды и ритуалы на Рождество / Фото: Pexels

Считается, что на Рождество ангелы спускаются с небес и смотрят, как живут люди, и именно поэтому обряды на Рождество Христово – одни из самых действенных.

Простые ритуалы исполнения желаний на Рождество

Самый простой способ проведения обряда на Рождество на любовь, богатство и счастье – это загадать желание перед тем, как ложиться спать. После этого важно ни с кем не разговаривать до утра и сосредоточиться на своей мечте, тогда ангелы исполнят ее.

Также принято вечером на Рождество писать список желаний. Его размещают на подоконнике перед сном. Считается, что ангелы читают такие списки.

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Люди верили, что этой ночью открываются небеса. Можно выйти на улицу в три часа ночи и, глядя в небо, просить о помощи, исцелении и исполнении желаний.

Как вариант – выйдите в Рождественскую ночь на улицу, найдите темный закоулок, вслушайтесь в звуки ночи, всмотритесь в ночное небо, мысленно станьте единым целым со Вселенной, при этом удерживая в сознании конкретное желание или цели, поставленные на год. Прикройте глаза ладонью и по пунктам скажите, что именно вы хотите приобрести, а от чего избавиться.

Днем 7 января зажигают свечу возле иконы Спасителя и молятся об исполнении желания.

/ Фото: Православная Церковь Украины

Рождество Христово: ритуал с ангелом на исполнение желания

В ночь на 7 января нарисуйте ангела, вырежьте его из бумаги. Загадайте желание и нарисуйте ангелу один глаз. Это очень важно.

Фигурку ангела спрячьте. Второй глаз вы дорисуете ангелу, когда увидите и почувствуете, что ваше желание исполняется.

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Рождество: обряд для здоровья

7 января можно провести обряд для здоровья. С утра, как только проснетесь, идите в ванную и три раза читайте заговор:

"Спаситель родился, свет миру объявился. Спасусь и я (имя) через Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Сразу после этого следует умыться.

Рождественские заговоры на исполнение желания

В три часа ночи на 7 января выйдите на улицу, поднимите руки к небу и скажите:

"Отворись, небо святое,

Даруй мне счастие золотое.

Сколько, небо, на тебе звезд,

Столько бы мне (имя) иметь счастливых слез.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

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Денежные обряды на Рождество Христово

Вам понадобятся:

ароматическое масло для ванны (бергамот, розмарин, гвоздика, апельсин);

три монеты разного достоинства;

три зеленые свечи.

В ночь перед Рождеством расставьте свечи в ванной комнате, зажгите их и только после этого выключите освещение. На дно ванны положите три монеты так, чтобы они попадали под струю воды, откройте кран и начинайте наполнять ванну. Капните несколько капель масла в воду и при этом произнесите три раза вслух следующие слова:

"Течет река издалека, из края золотого к морю самоцветному. Как нет ей конца, так не будет конца и богатству моему. Да будет так!"

Затем заберитесь в ванну, поплескайтесь вдоволь, расслабьтесь и представьте, каким богатым будет этот год, как именно и на что вы будете тратить деньги. После этого окунитесь три раза с головой под воду и выходите из ванны. Свечи оставьте догореть, а монетки высушите и спрячьте в потайной кармашек своего кошелька.

Смотрите видео, сколько в этом году можно потратить на постный праздничный стол:

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