Рождество-2021: действенные ритуалы и обряды праздника

7 января христиане восточного обряда в Украине отмечают Рождество Христово. Ночь накануне праздника – очень сильный энергетический период, когда можно совершать ритуалы и обряды для исполнения желаний.
Считается, что на Рождество ангелы спускаются с небес и смотрят, как живут люди, и именно поэтому обряды на Рождество Христово – одни из самых действенных.
Простые ритуалы исполнения желаний на Рождество
Самый простой способ проведения обряда на Рождество на любовь, богатство и счастье – это загадать желание перед тем, как ложиться спать. После этого важно ни с кем не разговаривать до утра и сосредоточиться на своей мечте, тогда ангелы исполнят ее.
Также принято вечером на Рождество писать список желаний. Его размещают на подоконнике перед сном. Считается, что ангелы читают такие списки.
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Люди верили, что этой ночью открываются небеса. Можно выйти на улицу в три часа ночи и, глядя в небо, просить о помощи, исцелении и исполнении желаний.
Как вариант – выйдите в Рождественскую ночь на улицу, найдите темный закоулок, вслушайтесь в звуки ночи, всмотритесь в ночное небо, мысленно станьте единым целым со Вселенной, при этом удерживая в сознании конкретное желание или цели, поставленные на год. Прикройте глаза ладонью и по пунктам скажите, что именно вы хотите приобрести, а от чего избавиться.
Днем 7 января зажигают свечу возле иконы Спасителя и молятся об исполнении желания.
Рождество Христово: ритуал с ангелом на исполнение желания
В ночь на 7 января нарисуйте ангела, вырежьте его из бумаги. Загадайте желание и нарисуйте ангелу один глаз. Это очень важно.
Фигурку ангела спрячьте. Второй глаз вы дорисуете ангелу, когда увидите и почувствуете, что ваше желание исполняется.
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Рождество: обряд для здоровья
7 января можно провести обряд для здоровья. С утра, как только проснетесь, идите в ванную и три раза читайте заговор:
"Спаситель родился, свет миру объявился. Спасусь и я (имя) через Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".
Сразу после этого следует умыться.
Рождественские заговоры на исполнение желания
В три часа ночи на 7 января выйдите на улицу, поднимите руки к небу и скажите:
"Отворись, небо святое,
Даруй мне счастие золотое.
Сколько, небо, на тебе звезд,
Столько бы мне (имя) иметь счастливых слез.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".
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Денежные обряды на Рождество Христово
Вам понадобятся:
- ароматическое масло для ванны (бергамот, розмарин, гвоздика, апельсин);
- три монеты разного достоинства;
- три зеленые свечи.
В ночь перед Рождеством расставьте свечи в ванной комнате, зажгите их и только после этого выключите освещение. На дно ванны положите три монеты так, чтобы они попадали под струю воды, откройте кран и начинайте наполнять ванну. Капните несколько капель масла в воду и при этом произнесите три раза вслух следующие слова:
"Течет река издалека, из края золотого к морю самоцветному. Как нет ей конца, так не будет конца и богатству моему. Да будет так!"
Затем заберитесь в ванну, поплескайтесь вдоволь, расслабьтесь и представьте, каким богатым будет этот год, как именно и на что вы будете тратить деньги. После этого окунитесь три раза с головой под воду и выходите из ванны. Свечи оставьте догореть, а монетки высушите и спрячьте в потайной кармашек своего кошелька.
Смотрите видео, сколько в этом году можно потратить на постный праздничный стол:
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