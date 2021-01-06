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Ночь перед Рождеством: ТОП-5 гаданий на всех и все

6 января, 15:00

Ольга Козачок

Гадать на Рождество может кто угодно и о чем хочется

7 января празднуют Рождество Христово. А накануне в ночь проводят самые различные гадания на Рождество. Они востребованы еще с давних времен, так как все люди мечтают знать, что их ждет, какова у них судьба, кто будет их суженым, каким будет здоровье и удача, получится ли разбогатеть и что произойдет в грядущем году.

Рождество: самые интересные гадания / Фото: Pexels

Древние народные и современные способы предсказаний очень разнообразны и позволяют получать ответы на самые удивительные вопросы. А потому гадать на Рождество может кто угодно и о чем вздумается.

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Сегодня.Lifestyle собрали для вас интересные варианты гаданий – от традиционных до необычных. Выбирайте, какой способ пророчества вам больше по душе и приятно проводите время в ночь на Рождество.

Рождество Христово-2021: подготовка к гаданиям

Готовясь к святочным гаданиям, продумайте тщательно, на какие вопросы вы хотели бы получить ответы. Запишите их в нескольких (альтернативных) формулировках. Задавая вопросы по-разному в разных гаданиях, вы сможете получить максимально точные и объективные ответы.

И не забывайте, что это всего лишь предсказания, а потому, если вам выпало что-то страшное или неприятное, не относитесь к этому слишком серьезно.

Рождество: гадание на замужество на пуговицах

На Рождество нужно собрать коллекцию гадательных пуговиц, состоящую из десяти штук: белая, розовая, красная, черная, желтая, синяя, коричневая, голубая и перламутровая, а также взять пуговичку большего размера, чем остальные девять, сходную с вашими внешними данными, например, брюнеткам – черную, блондинкам – белую, рыжеволосым – красную и т.п., а можно ориентироваться и на цвет глаз.

Интересное гадание в Рождество по пуговицам / Фото: Unsplash

Их нужно помыть под проточной водой, затем положить сушиться на подоконник в своей спальне. На ночь класть под подушку. И так повторять три дня подряд. За этот срок они сроднятся с вами и будут говорить только правду.

При желании узнать, когда выйдете замуж, нужно положить лист белой бумаги и нарисовать круг, внутрь положить свою пуговичку, потом взять девять пуговичек и подкинуть над своей. В зависимости от того, какая ближе всего ляжет к ней, вы получите ответ.

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Гадание на Рождество на супружескую жизнь по ниткам

Эти нитки нужно подготовить заранее. Приобрести семь ниток таких цветов – красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая; заплести из них косу и попросить замужнюю подружку о помощи – пусть вытянет любую нить. Ее цвет сообщит о ваших отношениях в браке.

Правдивое гадание на Рождество по ниткам / Фото: Unsplash

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Гадание на суженого в Рождество с зеркалом

Каждая девушка хочет заранее знать, кто ее суженый, за кого она выйдет замуж. Поэтому существует большое количество обрядов, позволяющих увидеть образ будущего мужа или узнать его имя.

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Для того, чтобы провести этот ритуал, вам необходимо вооружиться такими атрибутами: двумя небольшими зеркальцами одинаковой величины и двумя свечами.

Поставьте зеркала друг напротив друга, а около одного из них поставьте две свечи. Расположить атрибуты нужно таким образом, чтобы в одном из зеркал отражался длинный коридор, освещенный свечами.

Страшное гадание по зеркалам на Рождество / Фото: Pexels

Проводится ритуал в полной тишине и желательно в одиночестве, чтобы вас никто не отвлекал.

Сосредоточьтесь на своем желании, а затем трижды скажите: "Суженый мой, появись!"

После чего внимательно всматривайтесь в освещенный коридор зеркал.

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Рождественское гадание на здоровье по поленьям

Это гадание проще сделать в селе, где есть печное отопление. Вечером нужно отправиться в дровник и взять наугад полено, а затем при свете рассмотреть его.

Как узнать свою судьбу на Рождество / Фото: Unsplash

В городе такое гадание можно выполнить, отправившись в рощу или парк, и наугад с закрытыми глазами обнять первое попавшееся дерево, а затем рассмотреть его ствол.

Также читайте и разучивайте тексты самых популярных песен, колядок и щедривок.

Традиционное гадание на Рождество о судьбе по кольцу

Нужно привязать к обручальному колечку нитку длиной от ладошки до локтя. Взять за свободный конец, чтобы кольцо свободно висело, и поочередно задавать вопросы, касающиеся судьбы, к примеру: "Будет ли у меня богатство? Куплю ли я машину, Сменю ли я работу?" и т.д.

Гадания на Рождество / Фото: Pinterest

Как определить правильный ответ:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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