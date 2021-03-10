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Розовые блины: оригинальный рецепт Григория Германа к Масленице

10 марта, 16:51

Ирина Маслова

Подавать такие блины лучше всего к сельди

В авторской рубрике "Вкусное утро" Григорий Герман делится самыми лучшими блюдами и кулинарными лайфхаками. Специально к Масленице ведущий программы "Ранок з Україною" подготовил особый рецепт блинов из свеклы, идеальным дополнением которых является сельдь. Возьмите этот рецепт на вооружение и украсьте такими блинами праздничный стол на Масленицу. А чтобы эта Масленица запомнилась надолго, сделайте себе или своим друзьям подарок. Интересные варианты которых найдете в нашем мартовском календаре.

Для приготовления розовых блинов по рецепту Григория Германа понадобятся:

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Способ приготовления

  1. Отварную свеклу очистить, нарезать и перебить в блендере. Пересыпать перебитую свеклу в миску, добавить часть молока и мак, тщательно перемешать.
  2. Ввести муку, влить молоко и растительное масло и замесить тесто с помощью миксера. Посолить смесь. Жарить блины на сковороде.
  3. Лук нарезать полукольцами и залить уксусом, желательно каким-то вкусным, например, винным. Измельчить зелень и добавить ее к крем-сыру, влить немного растительного масла и тщательно перемешать. Сельдь разобрать на филе, очистить от косточек и нарезать полосками. Почистить яйца и разрезать их пополам.
  4. Выложить блины на тарелку и украсить начинкой – выложить крем-сыр, сельдь, яйца и маринованный лук, сверху посыпать щепоткой измельченного укропа.

Здесь найдете еще 3 рецепта разноцветных блинов.

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