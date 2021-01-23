Руками робота: в Украине впервые провели операцию с помощью роботохирургии

Рассказываем, сколько такая операция стоит для украинцев

В Украине впервые появилась уникальная технология – роботохирургия. Как все происходит, как готовят пациента к операции и сколько она стоит – рассказываем в этом материале.

В Европе и США таких операций делают тысячи, и проводят их уже более 20 лет. Теперь роботохирургия стала доступной и в Украине.

Дарья Мельник, новости "Сегодня", телеканал "Украина" Видео: Сегодня

Как происходит операция с роботом

Хирург садится за пульт, управляя "руками" работа, оснащенными скальпелями. Видеокамера позволяет видеть оперированный участок в формате 3D с многократным увеличением. Врач использует специальные джойстики для управления инструментами.

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Обучение врачи проходили в Голландии. Благодаря такому роботу есть возможность не перегружать операционную бригаду – хирург сидит в комфортном кресле руководит камерой и работает с двумя или тремя инструментами, камеру держит не ассистент, а хирург собственноручно руководит своими якобы глазами.

Конечно, робот не сам оперирует – все в первую очередь зависит от опыта и мастерства хирурга.

Добавим, что операции с привлечением робототехники проводятся бесплатно для всех пациентов в Украине.

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