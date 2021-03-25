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Рыба выпрыгнула из миски на асфальт и уплыла в городскую канализацию (видео)

25 марта, 13:03

Владимир Грисюк

Очевидцем происходящего стал мальчик, катающийся на велосипеде

Во вьетнамском городе Туен-Куанг рыба совершила невероятный "побег" из пластмассовой миски с водой. Видео ее 32-секундного путешествия появилось на странице в Twitter пользователя по имени Скотт.

На кадрах показано, как рыба выпрыгивает из воды на асфальт, а затем, кувыркаясь по проезжей части, спасается от проезжающего мимо автомобиля и уверенно продолжает свой нелегкий путь к свободе. В финале видео рыба наконец-то попадает в канализацию.

Очевидцем происходящего стал мальчик, катающийся на велосипеде. Он приостановился и внимательно наблюдал за рыбой.

"Самый зрелищный побег из тюрьмы", – прокомментировал курьезный случай автор видео.

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Напомним, ранее Life Сегодня рассказывали о рыбаке по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл, который выловил в крупнейшей притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

Кроме этого, мы писали, как владелец судна Джон Маковски из американского штата Мэн спас чайку по кличке Красный Глаз, которая прилетала к нему в течение последних 15 лет.

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Источник: twitter.com/scott180142

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