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Рыбака из "Холостячки" обвинили в неискренности из-за видео, где он целуется с девушкой

25 февраля, 12:14

Анна Пономаренко

Многие подписчики Андрея раскритиковали его новую публикацию

Радиоведущий и участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак не грустит по поводу того, что покинул проект до финала и не стал избранником Ксении Мишиной. А все потому, что у него еще до реалити появилась девушка Алина, с которой после окончания "Холостячки" он начал встречаться. О ней Андрей, кстати, вспоминал и во время съемок проекта.

В Instagram Рыбак опубликовал романтичное видео с Алиной, на котором они целуются, стоя в морских волнах. Но подписчикам этот ролик не понравился. Многим показалось, что Андрей равнодушен к избраннице.

"Так нелепо выглядит. Человек, когда любит, он хочет обнимать двумя руками, смотреть в глаза любимой, а тут одна рука висит, взгляд не на девушку, а куда-то вдаль", "Она его любит, а он ее нет", "Нет искренности чувств", "Хоть бы обнял, нет страсти", "Все так наигранно", – пишут в комментариях.

Скриншот: instagram.com/rybak_sydney

Напомним, девушка Андрея Рыбака прокомментировала его участие в "Холостячке".

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Ксения Мишина Холостячка

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