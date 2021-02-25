Рыбака из "Холостячки" обвинили в неискренности из-за видео, где он целуется с девушкой

Радиоведущий и участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак не грустит по поводу того, что покинул проект до финала и не стал избранником Ксении Мишиной. А все потому, что у него еще до реалити появилась девушка Алина, с которой после окончания "Холостячки" он начал встречаться. О ней Андрей, кстати, вспоминал и во время съемок проекта.

В Instagram Рыбак опубликовал романтичное видео с Алиной, на котором они целуются, стоя в морских волнах. Но подписчикам этот ролик не понравился. Многим показалось, что Андрей равнодушен к избраннице.

"Так нелепо выглядит. Человек, когда любит, он хочет обнимать двумя руками, смотреть в глаза любимой, а тут одна рука висит, взгляд не на девушку, а куда-то вдаль", "Она его любит, а он ее нет", "Нет искренности чувств", "Хоть бы обнял, нет страсти", "Все так наигранно", – пишут в комментариях.

Скриншот: instagram.com/rybak_sydney

Напомним, девушка Андрея Рыбака прокомментировала его участие в "Холостячке".