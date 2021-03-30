Рыжая и с челкой: Ирина Билык показала себя в молодости

Ирина Билык, чей интимный секрет Андрей Данилко выдал в эфире шоу "Маска" на телеканале "Украина", поделилась со своими поклонниками архивной фотографией. Снимок, сделанный в музее Сальвадора Дали, певица выложила в Instastories.

50-летняя Билык не призналась, сколько ей лет на этом кадре. Вместо этого она предложила фолловерам отгадать год, когда он был сделан.

Скриншот: instagram.com/stories/bilyk_iryna

На фото Ирина Билык позирует в черной одежде, на фоне портрета известного художника сюрреалиста. У нее короткие волосы рыжего оттенка и челка.

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В сторис артистка также рассказала, что ее любимые страны это Испания и Италия, а на вопрос будет ли она участвовать в новом сезоне "Танців з зірками" Билык ответила, что лучше поинтересоваться у продюсера шоу.

Скриншот: instagram.com/stories/bilyk_iryna/

Недавно поклонники не узнали Ирину Билык на новом фото с известным кулинаром и ведущим.