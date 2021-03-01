С актерами сериала "Незакрытая мишень" работали известные украинские биатлонисты

Сегодня, 1 марта, в 21:00 на телеканале "Украина" стартует премьера 24-серийной картины "Незакрытая мишень" производства продакшна Saga Pictures по заказу канала.

В центре сюжета – спортсменка, лидер украинской сборной по биатлону Катя Горенко, которая имеет все шансы стать олимпийской чемпионкой. Но неожиданно ее имя оказывается замешанным в допинговом скандале. Съемки проекта длились 4 месяца и проходили в Киеве и Карпатах, а съемочную группу на площадке инструктировал украинский спортсмен, в прошлом – член национальной сборной Украины по биатлону Сергей Седнев.

Кадр из сериала "Незакрытая мишень" / Фото: пресс-служба

Многоразовый призер этапов Кубка мира по биатлону и участник олимпийских игр Сергей Седнев уже закончил спортивную карьеру. Сейчас он работает в Федерации биатлона Украины. Спортсмен говорит: когда к нему обратились киношники за помощью, он с удовольствием согласился.

"Я сам 20 лет профессионально занимался биатлоном, выступал в сборной с 2002 по 2015 год, участвовал в двух олимпиадах. Знаю, как это тренироваться при минус 18 в одних комбинезонах, но одно дело, когда ты двигаешься, и совсем другое – когда стоишь и ждешь своей сцены. Пальцы замерзают, руки тебя не слушаются. Оружие весит около 4 кг, а девочки-актрисы достаточно хрупкие. Но они молодцы, справились!" – рассказывает биатлонист Сергей Седнев.

Кадр из сериала "Незакрытая мишень" / Фото: пресс-служба

Специально для съемок в сериале "Незакрытая мишень" исполнительница главной роли Олеся Мацкевич-Грибок, а также ее коллега, актриса Анна Грец тренировались на базе в Киеве с украинской биатлонисткой Ириной Свистюлой, которая, к слову, также появится в кадре. Девушки учились правильно одевать оружие и застегивать лыжи, ложиться на огневой рубеж, стрелять в холостую и делали упражнения по имитации лыжного хода.

Кадр из сериала "Незакрытая мишень" / Фото: пресс-служба

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Олеся Мацкевич-Грибок откровенно признается: хотя перепробовала немало разных видов спорта, но биатлон – самый суровый из тех, с которыми ей приходилось иметь дело.

"Я занималась боксом, ММА, плаванием, огневой подготовкой, так что я достаточно выносливый человек. Но попробовав себя в роли биатлонистки, мне показалось, что это люди, сделанные из сплава уникальных металлов и человеческих качеств. Когда мы отправились снимать в Карпаты, я по-настоящему ощутила, насколько это сложно", – делится впечатлениями исполнительница роли Кати, актриса Олеся Мацкевич-Грибок.

В Карпатах съемочная группа работала на базе Западного реабилитационно-спортивного центра НКСИУ, где в то время тренировались украинские биатлонисты. Так что сложные постановочные сцены доверили профессионалам своего дела.

Кадр со съемок сериала "Незакрытая мишень" / Фото: пресс-служба

"Для съемок, где нужны были дублеры, мы привлекли наших 16-летних спортсменок, – говорит Сергей Седнев. – Хотя параллельно они готовились к Чемпионату Украины, тренеры нам не отказывали – если надо сниматься, то надо. Поэтому можно сказать, что в создании этих кадров участвовала вся биатлонная семья".

В фильме зрители также увидят актеров Артема Алексеева, Валерию Ходос, Ирину Новак, Артема Позняка, Катерину Григоренко, Артура Логая, Елену Узлюк, Евгения Ефремова и многих других.

Режиссеры-постановщики – Сергей Борчуков и Заза Буадзе. Операторы-постановщики – Александр Гребенников, Максим Баев. Художник-постановщик – Дмитрий Баран. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Производством фильма по заказу канала "Украина" занимался продакшн Saga Pictures.

Смотрите премьеру сериала "Незакрытая мишень" с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале "Украина".

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