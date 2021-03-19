С чем нужно есть творог – 4 полезных сочетания

Для максимальной его пользы ешьте творог с зеленью и омлетом

Творог – один из любимейших всеми без исключения продукт. Его любят сладким и соленым, его используют в выпечке и десертах. Но важно знать, с чем лучше его есть, чтобы получить максимальную пользу. Мы уже рассказывали, после какой еды нельзя пить кофе, теперь пришло время творога. Нутрициолог, консультант по вопросам диетологии и управления здоровьем Вера Паламарь составила полный список продуктов, творог с которыми будет самым полезным.

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Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

Чем полезен творог?

"Творог – достаточно популярный продукт. Его производят из разного вида молока, в нашей стране наиболее распространён творог из коровьего и козьего молока. Это отличный источник белка, около 18 граммов в 100 г продукта. Содержание жира от 0,1 до 18 г на 100 г в зависимости от жирности продукта. Так же он содержит витамины группы В, А, D, важнейшие минералы кальция, фосфора, серы, марганца, магния, калия, меди", – говорит Вера Паламарь.

С чем нужно есть творог, чтобы получить пользу?

Фото: instagram.com/tanya_ppdieta/

Творог можно употреблять по-разному – отдельно, с фруктами или салатом, с тостами, а также в большом разнообразии как сладких, так и соленых блюд. Какие же наиболее лучшие сочетания творога с другими продуктами можно предложить для сохранения и улучшения его полезные свойств?

Комбинация с фруктами

Один из наиболее полезных способов есть творог – с фруктами. Подойдут практически любые фрукты в свежем или замороженном виде.

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Вот несколько вариантов комбинаций фруктов с творогом:

Нарезанные бананы или взбитый творог с бананом

Ягоды – черника, клубника, малина, ежевика или их сочетание

Кусочки или шарики дыни

Дольки свежих или консервированных персиков

Кусочки яблока и немного корицы

Запеченное яблоко с творогом

Яблочное пюре

Комбинация с зеленью

Творог отлично сочетается с любой зеленью. Можно использовать укроп, петрушку, базилик и любую другую, которая нравится. Вариантами хорошего завтрака или перекуса могут быть:

Творог, смешанный с нарезанной зеленью и слегка приправленный солью. Можно так же добавить семена кунжута или льна

Взбитый творог с зеленью в блендере и приправами – по вкусу. Готовый мусс можно намазывать на цельнозерновой тост или хлебцы

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Комбинация с овощами

Конвертики из лаваша с творогом / Фото: Depositphotos

Творог будет хорошо сочетаться со многими овощами и блюда из них можно подавать, как в виде закусок, так и в виде основных блюд. Варианты блюд из творога и овощей:

Запеченный сладкий перец можно подавать с взбитым творогом, который можно приправить чесноком

Цельнозерновой лаваш с творогом и овощами может быть полезным и полноценным завтраком. К начинке из творога можно добавить зелень, нарезанный кусочками сладкий перец, помидоры, листья салата.

Легкий салат из овощей с творогом. Основными составляющими могут быть помидоры, огурцы, зеленый лук и редис, приправленные оливковым маслом и специями – по вкусу

Комбинация с яйцами

Это суперсочетания для получения высокобелкового полезного блюда. Например, творог можно добавлять в яичную смесь при приготовлении омлета или сделать твороженную начинку для фаршированных яиц из желтка, творога, паприки и каперсов.

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