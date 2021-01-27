С днем ангела Нины: душевные поздравления, открытки и стихи

Сегодня, 27 января, в церкви отмечается день памяти святой равноапостольной Нины, христианской просветительницы Грузии. Так что все женщины по имени Нина празднуют свои именины.
Обязательно поздравьте своих знакомых обладательниц этого царского грузинского имени с днем ангела. А мы подготовили для именинниц эффектные открытки и добрые пожелания в день ангела.
Читайте также: 27 января: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать
***
День ангела Нины: поздравления в стихах
У Нины именины, тебя я поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
С именинами Нины: красивые поздравления в прозе
***
Дорогая Нина! Желаю, чтобы твоя святая заступница тебя всегда оберегала, указывала верный путь, благословляла твои мысли и дела. Чтоб никому не давала тебя в обиду, отводила все беды и напасти. Пусть в твоей жизни будет много счастья, в сердце море любви, а в душе пусть будут гармония и покой. С Днем Святой Нины!
С днем ангела Нины: пожелания своими словами
***
Нина, поздравляю с днем ангела! Пусть все твои молитвы будут услышаны, здоровье никогда не подводит, семья будет дружна и благополучна, а в доме царил мир и лад! Желаю, чтобы святая Нина помогала тебе во всем!
Читайте также: Церковные праздники и посты в январе 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день
С днем Нины-2021: эффектные поздравления в стихах
***
Величье царственное в имени твоем,
Справляешь именины ты январским днем,
Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!
У Нины именины: лучшие стихи в день ангела
***
Назвали Ниной неспроста –
В тебе есть ум и красота,
Помочь ты можешь добрым словом
И мир хранишь под своим кровом.
И мы желаем нашей Нине
Прекрасно справить именины.
В кругу друзей и близких быть,
И жизнь счастливую прожить!
Пусть день любой приносит смех,
Во всех делах пусть ждет успех,
Чтобы душа по жизни пела,
И чтоб ты долго не старела!
Нина, с днем ангела: добрые пожелания в прозе
***
Пускай твоя святая защитница никогда не оставит тебя в жизни. Пускай она всегда смотрит за тобой, оберегает от бед и указывает верный путь и правильные решения. Желаю жить с добром и светом в сердце, тогда ты будешь окружена любовью, уважением и пониманием. Желаю здоровья и благополучия, наша дорогая и любимая Ниночка. С Днем ангела!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
Новости на эту же тему:Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи День святого Василия: поздравления с днем ангела Церковные праздники и посты в январе 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Выходные дни и праздники в январе 2021 года в Украине: когда и сколько отдыхаем