С Днем писателя-2021: лучшие поздравления и подарки

Как поздравить и что подарить писателям, журналистам, филологам в их профессиональный праздник

Сегодня, 3 марта, празднуем Всемирный день писателя. Мы желаем неиссякаемого вдохновения и полета мысли всем творческим личностям, профессия которых связана с этим праздником. Как поздравить писателя, что ему пожелать, какой подарок преподнести? Читайте в нашей статье.

В нашем календаре есть готовые подарки не только ко Дню писателя, но и на все главные праздники марта. Заглядывайте!

С Днем писателя / Фото: Pinterest

Лучшие поздравления с Днем писателя в стихах

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Способен донести Великий Мастер,

Как жизнь порой сложна, как мир контрастен.

К морали может словом он воззвать.

Смеяться нас заставить и рыдать.



Писателей сегодня будем славить.

Творцов спешим всех с праздником поздравить!

Лишь с вами мир духовно полноценен.

Ваш труд для человечества бесценен!

С Днем писателя / Фото: Pinterest

Искренние поздравления с Днем писателя в прозе

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Поздравляю со Всемирным днем писателя! Пусть каждый день дарит чудесные эмоции и добрые вести, хорошее настроение и невероятное вдохновение, чтобы удавалось всегда быть на вершине творческого успеха и неизменной славы. Желаю здоровья, интересных задумок, замечательных строк, неугасаемого огня таланта и неподдельного счастья.

Всемирный день писателя: короткое поздравление в стихах

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Писательский труд и приятен, и сложен.

Желаем вам музы, пера и мечты!



Без ваших трудов мир бы был невозможен,

Ведь нам не хватает простой красоты!

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День писателя: стихи и красивые пожелания

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C днем писателя! Желаем вдохновенья!

Пусть выходят из-под вашего пера

Восхитительные новые творенья,

Завтра пусть счастливей будет, чем вчера!



Божья искра пусть горит, не угасая,

Озарение чудесное, приди!

Мы шедевра вам нетленного желаем,

Самый главный, он, конечно, впереди!

С Днем писателя / Фото: Pinterest

С Днем писателя: радостные поздравления своими словами

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Поздравляю со Днем писателя и хочу пожелать, чтобы каждый новый день дарил прекрасные идеи и интересные задумки, чтобы вдохновение никогда не покидало твою душу, чтобы каждый миг жизни был добрым и волшебным, чтобы творить и писать помогала любовь близких и теплота родных сердец.

С Днем писателя / Фото: Pinterest

Что подарить писателю в профессиональный праздник

Блокнот для записей

Даже десятая по счету записная книжка не будет лишней в руках творческой личности. Писатели – это люди, которые любят фиксировать свои мысли и все интересное, что они услышали. Так что они обязательно обрадуются такому подарку.

Ручка с корректором

Пусть этот инструмент всегда будет под рукой, а точнее – в руке писателя. А при необходимости он сможет поправить какие-то неточности, и для этого не придется черкать свои рукописи.

Письменный стол

Для удобства работы и простора мысли – это очень практичный подарок. Особенно для тех людей, которые продолжают работать дистанционно, ведь рабочее место должно вдохновлять.

Перья для каллиграфии

Не удивляйтесь! У писателей, журналистов и филологов должно быть красиво все: и мысли, и дела, и почерк.

Экскурсия в библиотеку

Предложите своему другу писателю вместе посетить святая святых – получится оригинальный сюрприз!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.