С Днем святого Валентина: яркие открытки и любвеобильные поздравления

Вот и настало 14 февраля – День святого Валентина, долгожданный праздник всех любимых, любящих и влюбленных. Мы от души поздравляем вас с этим замечательным днем!
Хотите провести праздник, чтобы он стал радостным и незабываемым? Мы собрали для вас 14 интересных идей, как можно отметить Валентинов День с любимым человеком. А еще обязательно поздравьте всех любимых, родных и дорогих людей.
Добрые поздравления с Днем святого Валентина друзьям
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Любовь друг к другу – это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь – противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.
Друзья, желаю чувств кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.
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Искренние поздравления с Днем Валентина в прозе любимому
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Любимый, с Днем святого Валентина! С тех пор, как мы с тобой познакомились, моя жизнь стала яркой, насыщенной и прекрасной. Спасибо тебе за это! Желаю, чтобы наша любовь крепла, становилась все сильнее, побеждала все преграды на своем пути, дарила нам вдохновение, желание развиваться и идти по жизни вместе. Я тебя люблю!
Короткие поздравления с Днем святого Валентина любимому
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Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.
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Прикольные поздравления с Днем святого Валентина для друзей
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Всем тем, кто любит, кто влюблен,
Желаю счастья я вагон.
Всем тем, кто в поисках, в пути,
Желаю счастье обрести!
Пусть к каждому придет любовь,
Чтоб закипела в жилах кровь!
Желаю страсти, чувств бурлящих,
Но непременно настоящих.
Яркие поздравления любимому с Днем святого Валентина
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В день зимний, праздничный, особый,
Когда за окнами февраль,
Когда морозы, стужа, холод,
В моей душе как будто май.
Родной, любимый, поздравляю
С Днем всех влюбленных я тебя.
Терпенья, счастья пожелаю,
Люблю, хороший мой, тебя!
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Милые поздравления с Днем святого Валентина подруге
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С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя.
Ты люби, и будь любима,
И счастливой будь всегда!
Пусть тебе почаще дарят
Люди радость и цветы.
Улыбайся, звонко смейся.
И, подруга, не грусти!
Напомним, ранее мы публиковали фэшн-гороскоп: в чем встречать День Валентина каждому знаку зодиака.
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