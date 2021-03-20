С Днем весеннего равноденствия: поздравления в стихах и смс

Сегодня День весеннего равноденствия-2021: как поздравить близких с наступлением настоящей весны

День весеннего равноденствия наступил сегодня, 20 марта. А это значит, что день наконец-то догнал ночь по своей силе и продолжительности, что с каждым днем будет становиться все светлее, теплее и радостнее, что зима окончательно теряет свою власть, и год поворачивает в сторону лета.

Не забывайте делать приятные сюрпризы и подарки родным и близким людям. В этом вам поможет наш календарь праздников на март, в котором вы найдете интересные идеи полезных и приятных подарков на весенние праздники.

Лучшие поздравления, картинки и пожелания / Фото: Pexels

Поздравляем вас с весенним равноденствием и желаем уравновешенности характера, добрых эмоций и отличного настроения! Мы подготовили красивые картинки, добрые стихи, и лучшие пожелания в день весеннего равноденствия.

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С Днем весеннего равноденствия: поздравления в стихах

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Сегодня ночи равен день,

Сегодня равноденствие,

Пусть день несет волшебный

Вам только благоденствие.



Сегодня свет победу

Одержит пусть над тьмой,

И солнце счастья, радости

Взойдет пусть над судьбой.

Яркие картинки с Днем весеннего равноденствия / Фото: Pexels

Короткие поздравления с Днем весеннего равноденствия

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Равноденствие настало –

День сегодня непростой.

Пусть сюрприз вам послан будет

Своенравною судьбой!

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Смс поздравление в День весеннего равноденствия

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С ночью день уже сравнялся,

Дарит нам весна привет.

В равноденствие желаю

Счастья, мира, долгих лет!

Поздравление с Днем весеннего равноденствия: картинки и пожелания / Фото: Pexels

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С Днем весеннего равноденствия-2021

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Сегодня, в теплый день весны,

И день, и ночь опять равны.

В неповторимый этот час

Я от души поздравлю вас!

Красивые фото в День весеннего равноденствия / Фото: Pexels

Лучшее поздравление с Днем весеннего равноденствия

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С весенним равноденствием

Тебя я поздравляю,

И солнце встретить радостно,

С улыбкою желаю.



Весна пусть будет доброй

И ласковой к тебе,

И пусть она добавит

Любви твоей судьбе.

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