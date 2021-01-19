С Крещением Господним: поздравления, стихи и красочные открытки

Сегодня, 19 января, наступил светлый праздник – Крещение Господне 2021. Если вы уже окунулись в освященную воду и смыли с себя все неприятности, болезни и печали, самое время поздравить родных и близких людей, пожелать им здоровья и бодрости, отправить эффектные картинки и праздничные открытки с Крещением Господним.

С Крещением Господним: поздравления и открытки / Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle подготовили новые яркие поздравления с Крещением Господним в стихах и прозе, красивые открытки и добрые пожелания. Обязательно отправляйте их родным, близким, любимым людям.

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С Крещением Господним: красивые стихи

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Пусть в светлый день Крещенья

Оставят вас сомненья,

Уйдут из сердца горести,

Забудется беда.

Пусть смоет прегрешения,

И даст благословение,

Чистейшая, студеная,

Крещенская вода.

Открытки Крещение Господне / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Крещением-2021 своими словами

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С Крещением Господним поздравляю! Пусть в этот радостный великий день зажжется Божья искорка в вашем сердце и осветит ваш жизненный путь. Пусть крещенская святая вода сохранит в чистоте вашу душу. Пусть Святой Дух не оставит вас в трудные времена. Пусть свет горящей свечи освещает ваш путь. Благослови вас Бог!

Открытки, стихи и смс Крещение Господне / Фото: bonnycards

Короткие пожелания в Крещение Господне

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Пусть святая вода

Грех очистит любой,

Пусть печаль и беда

Обойдут стороной.



Пусть откроется вам,

Чистый свет и любовь,

И души вашей храм

Возродится пусть вновь.

Крещение Господне фото, картинки и пожелания / Фото: bonnycards Реклама

С Крещением Господним: смс поздравления

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На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

Стихи и картинки Крещение Господне / Фото: bonnycards

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Душевные поздравления с Крещением Господним в прозе

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С Крещением Господним! Пусть все невзгоды и заботы уйдут, омытые святой водой. Пусть в теле укрепится бодрый дух, крепкое здоровье и помолодевшая душа. Пусть праздник подарит мир, благополучие и счастье!

Крещение Господне: картинки и поздравления / Фото: bonnycards

Лучшие стихи пожелания в Крещение Господне-2021

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Пусть в день Крещения Господь услышат,

Молитву, что в сознанье тихо дышит,

Пусть в этот день здоровье и удача,

Наполнит дом, убережет от плача.

Подарит свет и радость, и улыбки,

Водою смоет грустные ошибки.

Смотрите видео о целебных свойствах воды на Крещение:

Ранее мы рассказывали о главных правилах и ошибках купания на Крещение.