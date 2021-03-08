С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Сегодня, 8 марта, отмечается не только Международный женский день, но еще и настал долгожданный, веселый, радостный и сытный праздник Масленицы-2021. Вы уже настроены готовить блины и звать гостей? А теперь самое время поздравить своих родных, близких, друзей и коллег с этим замечательным праздником, пожелать исполнения желаний, здоровья, веселья, солнца и скорейшего наступления весны. А мы подготовили для вас милые, веселые, прикольные картинки, открытки, стихи и поздравления с Масленицей.
Вкусные, стильные и модные презенты на мартовские праздники – все это вы найдете в нашем весеннем календаре подарков.
Красивые поздравления с Масленицей в прозе
***
Поздравляю с Масленицей! Давайте весело проводим зиму и скажем ей спасибо за все хорошее и доброе, что с нами происходило. Пускай весной будет больше радостных моментов и счастливых дней. Желаю ярко и незабываемо отметить этот праздник!
Прикольные поздравления с Масленицей в стихах
***
Праздник солнечный пришел,
Ставим все блины на стол!
Масленицу дружно встретим
С пожеланьем классным этим:
Счастья близким и родным,
Пусть не будет стол пустым,
Дружба крепнет, не черствеет,
Кошелек не опустеет,
И улыбок хоровод
Вас кружит из года в год!
Читайте также: Масленица 2021: главные приметы праздника и что нельзя делать
Короткие поздравления с Масленицей
***
Всем желаю я достатка,
Чтоб жилось легко и сладко,
И блинов побольше с маслом,
Чтобы жизнь была прекрасной!
С Масленицей: поздравления в прозе
***
Поздравляю с Масленицей – с радостным и сытным праздником блинов и шумного веселья, с уходом зимней стужи и встречей весны. Желаю, чтобы в жизни было столько радости и достатка, сколько вы испечете блинов, желаю, чтобы любая печаль растопилась, словно масло, и чтобы наши сердца оставили все печали в зимних сугробах и устремились навстречу весеннему счастью.
Читайте также: Начинки для блинов: 5 сладких вариантов на Масленицу
С Масленицей поздравление смс
***
Ура! Закончилась зима!
Неделя сырная пришла.
Всех с Масленицей поздравляю,
Блинов румяных вам желаю!
Прикольные поздравления с Масленицей
***
Праздник вкусного блина,
Приближается весна!
Принесет пускай с собой
В дом достаток и покой,
Позитив и звонкий смех,
И здоровье, и успех.
Шумный пир, блины и сладость,
В каждом доме только радость.
Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:
Напомним, ранее мы писали, что приготовить на Масленицу, кроме блинов.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
Новости на эту же тему:Пожелания на 8 Марта: праздничные поздравления и тосты Душевные поздравления с 8 Марта подруге: картинки, стихи и проза 8 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать Масленица-2021: поздравления и открытки Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя Красная, черная или кабачковая: какая икра лучше подходит к блинам