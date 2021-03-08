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С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

8 марта, 10:25

Ольга Козачок

Поздравляем с Масленицей: отправляйте милые открытки, картинки, поздравления и стихи с праздником

Сегодня, 8 марта, отмечается не только Международный женский день, но еще и настал долгожданный, веселый, радостный и сытный праздник Масленицы-2021. Вы уже настроены готовить блины и звать гостей? А теперь самое время поздравить своих родных, близких, друзей и коллег с этим замечательным праздником, пожелать исполнения желаний, здоровья, веселья, солнца и скорейшего наступления весны. А мы подготовили для вас милые, веселые, прикольные картинки, открытки, стихи и поздравления с Масленицей.

Вкусные, стильные и модные презенты на мартовские праздники – все это вы найдете в нашем весеннем календаре подарков.

С Масленицей: картинки, открытки и поздравления / Фото: Depositphotos

Красивые поздравления с Масленицей в прозе

***

Поздравляю с Масленицей! Давайте весело проводим зиму и скажем ей спасибо за все хорошее и доброе, что с нами происходило. Пускай весной будет больше радостных моментов и счастливых дней. Желаю ярко и незабываемо отметить этот праздник!

Красивые открытки с Масленицей / Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Масленицей в стихах

***

Праздник солнечный пришел,
Ставим все блины на стол!
Масленицу дружно встретим
С пожеланьем классным этим:
Счастья близким и родным,
Пусть не будет стол пустым,
Дружба крепнет, не черствеет,
Кошелек не опустеет,
И улыбок хоровод
Вас кружит из года в год!

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Короткие поздравления с Масленицей

***

Всем желаю я достатка,
Чтоб жилось легко и сладко,
И блинов побольше с маслом,
Чтобы жизнь была прекрасной!

Картинки с Масленицей красивые и яркие / Фото: bonnycards

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С Масленицей: поздравления в прозе

***

Поздравляю с Масленицей – с радостным и сытным праздником блинов и шумного веселья, с уходом зимней стужи и встречей весны. Желаю, чтобы в жизни было столько радости и достатка, сколько вы испечете блинов, желаю, чтобы любая печаль растопилась, словно масло, и чтобы наши сердца оставили все печали в зимних сугробах и устремились навстречу весеннему счастью.

Открытки и поздравления с Масленицей / Фото: bonnycards

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С Масленицей поздравление смс

***

Ура! Закончилась зима!
Неделя сырная пришла.
Всех с Масленицей поздравляю,
Блинов румяных вам желаю!

Открытки и фото с Масленицей / Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Масленицей

***

Праздник вкусного блина,
Приближается весна!
Принесет пускай с собой
В дом достаток и покой,

Позитив и звонкий смех,
И здоровье, и успех.
Шумный пир, блины и сладость,
В каждом доме только радость.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на Масленицу, кроме блинов.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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