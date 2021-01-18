Оля Полякова отметила день рождения на частном пляже на Мальдивах. Был ли муж рядом?

Вчера детективу шоу "Маска" Оле Поляковой исполнилось 37 лет. Свой день рождения певица отметила на Мальдивах. Старшая дочь певицы у себя в InstaStories показала видео с праздника.

День рождения Оля Полякова отметила в кругу близких – дочерей Маши и Алисы и мужа Вадима. На этот раз празднование, где собралось все семейство Поляковых, прошло на частном пляже, где для них было организовано специальное "гнездышко". Семья устроила праздничный ужин на берегу океана. Официанты исполнили для певицы песню Happy Birthday.

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День рождения Оли Поляковой Видео: instagram.com/mashapolyakova

День рождения Оли Поляковой Видео: instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь певицы пожелала, чтобы каждый год был успешнее, чем предыдущий. А младшая дочь Оля Поляковой хочет, чтобы ее мама стала самой популярной женщиной на свете и добивалась того, что другие считают невозможным.

Напомним, недавно Оля Полякова со старшей дочкой похвастались фигурами.

Ранее в Сети сравнили ноги Оли Поляковой и Леси Никитюк.