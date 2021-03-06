С наступающим 8 Марта: яркие поздравления и милые стихи женщинам

Совсем скоро наступит праздник 8 Марта. Мы поздравляем всех женщин и публикуем лучшие стихи и пожелания с наступающим 8 Марта, чтобы вы никого не забыли поздравить.

А если вы еще не определились с подарком на этот и другие праздники марта, загляните в наш календарик-подсказку – там вы обязательно подберете лучший вариант, как поздравить и что подарить дорогим для вас людям.

С наступающим 8 Марта: поздравления в стихах

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Восьмое марта уже мчится,

Пускай хорошее случится.

Вам радости, любви, тепла,

Чтобы душа всегда цвела.



Про слезы, горести забудьте,

Счастливыми всегда вы будьте.

Я с наступающим вас поздравляю,

И всего лучшего желаю!

8 Марта / Фото: Pixabay

Яркое поздравление с 8 Марта своими словами

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С наступающим весенним праздником – днем 8 Марта! Весны в душе и любви в сердце, счастья необычайного, удачи полной и во всем, здоровья крепкого и неизменного, добра, улыбок и благополучия!

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8 Марта / Фото: Pixabay

Эффектные поздравления с наступающим 8 Марта

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Вот-вот, и Женский день придет,

А с ним – приятные подарки!

Пусть праздник радость принесет

И будет красочным и ярким!



Желаю вечной красоты,

Любви и море вдохновения,

И главной для души мечты

Скорейшего осуществления!

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8 Марта / Фото: Pixabay

С 8 Марта: пожелания в стихах

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8 Марта наступает

И на душе все расцветает,

Желаю теплоты весенней

И много радостных мгновений.



Желаю красотой блистать,

Вершины смело покорять

И не было чтоб горьких слез,

Пусть дарят вам букеты роз!

8 Марта / Фото: Pixabay

С 8 Марта: доброе поздравление

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Хочу поздравить с наступающим праздником – Международным женским днем, и пожелать всего самого лучшего: исполнения заветных мечтаний, достижения поставленных целей, домашнего тепла и семейного уюта. Пусть каждый день радует новыми позитивными эмоциями и приносит только счастье.

8 Марта / Фото: Pixabay

8 Марта: короткое поздравление

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8 марта приближенье

Пусть вам поднимет настроенье,

Весна пусть в сердце расцветет,

Надежда солнышком блеснет,

Проблемы словно снег растают,

Мечты и счастье оживают,

Успех уже не за горами,

И чудо пусть случится с вами!

Ранее мы рассказывали, какие цветы дарят на 8 Марта любимым женщинам.