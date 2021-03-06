С наступающим 8 Марта: яркие поздравления и милые стихи женщинам

Совсем скоро наступит праздник 8 Марта. Мы поздравляем всех женщин и публикуем лучшие стихи и пожелания с наступающим 8 Марта, чтобы вы никого не забыли поздравить.
А если вы еще не определились с подарком на этот и другие праздники марта, загляните в наш календарик-подсказку – там вы обязательно подберете лучший вариант, как поздравить и что подарить дорогим для вас людям.
С наступающим 8 Марта: поздравления в стихах
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Восьмое марта уже мчится,
Пускай хорошее случится.
Вам радости, любви, тепла,
Чтобы душа всегда цвела.
Про слезы, горести забудьте,
Счастливыми всегда вы будьте.
Я с наступающим вас поздравляю,
И всего лучшего желаю!
Яркое поздравление с 8 Марта своими словами
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С наступающим весенним праздником – днем 8 Марта! Весны в душе и любви в сердце, счастья необычайного, удачи полной и во всем, здоровья крепкого и неизменного, добра, улыбок и благополучия!
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Эффектные поздравления с наступающим 8 Марта
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Вот-вот, и Женский день придет,
А с ним – приятные подарки!
Пусть праздник радость принесет
И будет красочным и ярким!
Желаю вечной красоты,
Любви и море вдохновения,
И главной для души мечты
Скорейшего осуществления!
С 8 Марта: пожелания в стихах
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8 Марта наступает
И на душе все расцветает,
Желаю теплоты весенней
И много радостных мгновений.
Желаю красотой блистать,
Вершины смело покорять
И не было чтоб горьких слез,
Пусть дарят вам букеты роз!
С 8 Марта: доброе поздравление
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Хочу поздравить с наступающим праздником – Международным женским днем, и пожелать всего самого лучшего: исполнения заветных мечтаний, достижения поставленных целей, домашнего тепла и семейного уюта. Пусть каждый день радует новыми позитивными эмоциями и приносит только счастье.
8 Марта: короткое поздравление
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8 марта приближенье
Пусть вам поднимет настроенье,
Весна пусть в сердце расцветет,
Надежда солнышком блеснет,
Проблемы словно снег растают,
Мечты и счастье оживают,
Успех уже не за горами,
И чудо пусть случится с вами!
Ранее мы рассказывали, какие цветы дарят на 8 Марта любимым женщинам.
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