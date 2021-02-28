Версія українською
$ 27,93
34,15

С первым днем весны: короткие поздравления и смс

28 февраля, 19:16

Ольга Козачок

Как в первый день весны поздравить родных и друзей коротко и лаконично

Наступает весна. Согласитесь, ведь это настоящий праздник! В честь этого знаменательного события Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые, добрые, милые, прикольные короткие поздравления и смс с первым днем весны. Обязательно отправляйте их близким, друзьям и знакомым.

Короткое поздравление с первым днем весны

***

Весенний первый лучик
По комнате гуляет,
И с первым днем весенним
Тебя он поздравляет!

Весна / Фото: Pexels

Лаконичное поздравление с первым днем весны-2021 в стихах

***

Природа обновилась, а с нею и душа,
И сердце вдруг забилось, отчаянно спеша
Навстречу солнцу, свету, теплу и красоте,
Как хочется с весною тебя поздравить мне!
Пусть первый день весенний надеждой одарит,
Пусть птицей белокрылой любовь к тебе летит!

Душевная картинка с первым днем ​​весны / Фото: Pexels

Поздравления с первым днем весны в прозе

***

С первым днем весны! Слышите, как она стучится в ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц, ароматом цветов, яркими чувствами и окрыленной любовью!

Короткое весеннее поздравление

***

Ура! Конец зимы!
Я март спешу прославить.
И с первым днем весны
Тебя хочу поздравить!

Прикольные картинки с первым днем ​​весны / Фото: Pexels

Реклама

Праздничные смс с первым весенним днем

***

Посмотри на календарь –
Вдруг закончился февраль,
Наконец весна настала,
С чем тебя и поздравлю!

Красивые картинки и пожелания в первый весенний день / Фото: Pexels

Короткие пожелания в первый день весны своими словами

***

Поздравляю всех с первым днем весны! Желаю солнечных, радостных и счастливых дней, наполненных любовью и теплом!

Читайте также: Лучшие поздравления с первым днем весны в прозе и стихах

Позитивное поздравление с наступлением весны

***

С весной тебя веселой, молодой!
С надеждами, что солнце разбудило,
Пусть счастье уведет тебя с собой,
Любовь пусть запылает с новой силой!

Фото с первым днем ​​весны / Фото: Pexels

Короткие смс пожелания 1 марта

***

С весны началом поздравляю,
Успехов, красоты желаю.
Веселья, радости, тепла,
Чтоб радостной была весна!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Без осадков, но с гололедом: какой будет погода в первые дни весны (карта) 8 Марта в Украине-2021: будем ли отдыхать и сколько дней Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта: все знаки зодиака
стихи весна поздравления картинки

Реклама

Новости партнеров

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Украинцам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в марте
Супруга Зеленского произвела фурор на красной дорожке в ОАЭ