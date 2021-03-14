С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

Масленица-2021 традиционно завершается Прощеным воскресеньем, которое в нынешнем году приходится на сегодня, 14 марта. В этот день нужно обязательно у всех попросить прощения. И даже если вы уверены, что никого никогда не обижали, слова прощения согреют душу окружающим. Да и сами будьте готовы простить всех тех, кто вас об этом просит.
Вообще нужно стараться никогда не обижать людей. А еще не забывайте почаще радовать близких и обязательно делайте им приятные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.
Сегодня.Lifestyle собрали для вас красивые стихи, душевные открытки и картинки с Прощеным воскресеньем, которые вы можете отправить родным и близким людям в этот день. Как просить прощения? Важно делать это искренне и от чистого сердца.
Красивые стихи в Прощеное воскресенье
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Сегодня у вас попрошу я прощения
За глупые фразы, слова, поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, меня вы простите!
Всем людям Прощения день очень нужен.
Пускай в этот день очищаются души,
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!
Короткие поздравления в Прощеное воскресенье
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Скажу с огромным вдохновеньем:
Всех вас – с Прощеным воскресеньем!
Мои ошибки мне простите
И зла ни капли не держите!
Просьба о прощении в Прощеный день своими словами
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Как много значит слово "прости", сказанное от чистого сердца! Я хочу попросить у тебя прощение за все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть плохое останется позади, а лучшее не заставит себя ждать.
Прощеное воскресенье : душевные слова прощения
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В воскресенье, в день Прощенья,
Просят души очищенья.
Я прошу меня простить
И обиды не копить.
Всех я искренне прощаю
И сердечно поздравляю,
Этот день с любовью встретим,
Пусть он будет чист и светел.
Прощеное воскресенье: добрые слова о прощении в прозе
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Я прошу прощенья за все проступки, которые вас могли обидеть. А взамен дарю свое прощенье и прошу Бога, чтобы он тоже вас простил. Пусть Господь оберегает вас от ошибок и несчастий, дарит здоровье, благополучие и всепрощение.
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Прощеное воскресенье: короткие поздравления
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С Прощеным днем сердечно поздравляю,
От всей души прощения прошу,
Лишь доброго я вам всегда желаю
И вас за все обидное прощу.
Искренние поздравления с Прощеным воскресеньем
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Обиды мы простим друг другу,
Оставим в прошлом их, друзья!
Раздоры, ссоры позабудем
Да злые, горькие слова.
Родных попросим о прощении,
И сами всех в ответ простим.
В Прощеный праздник воскресенья,
Обиды в сердце не таим.
Как научиться прощать обиды – смотрите видео:
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