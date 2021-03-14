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С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

14 марта, 05:35

Ольга Козачок

Адресуйте эффектные картинки и стихи с Прощеным воскресеньем своим родным, друзьям и близким людям

Масленица-2021 традиционно завершается Прощеным воскресеньем, которое в нынешнем году приходится на сегодня, 14 марта. В этот день нужно обязательно у всех попросить прощения. И даже если вы уверены, что никого никогда не обижали, слова прощения согреют душу окружающим. Да и сами будьте готовы простить всех тех, кто вас об этом просит.

Вообще нужно стараться никогда не обижать людей. А еще не забывайте почаще радовать близких и обязательно делайте им приятные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.

Сегодня.Lifestyle собрали для вас красивые стихи, душевные открытки и картинки с Прощеным воскресеньем, которые вы можете отправить родным и близким людям в этот день. Как просить прощения? Важно делать это искренне и от чистого сердца.

Красивые стихи в Прощеное воскресенье

***

Сегодня у вас попрошу я прощения
За глупые фразы, слова, поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, меня вы простите!

Всем людям Прощения день очень нужен.
Пускай в этот день очищаются души,
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

С Прощеным воскресеньем! / Фото: bonnycards

Короткие поздравления в Прощеное воскресенье

***

Скажу с огромным вдохновеньем:
Всех вас – с Прощеным воскресеньем!
Мои ошибки мне простите
И зла ни капли не держите!

Просьба о прощении в Прощеный день своими словами

***

Как много значит слово "прости", сказанное от чистого сердца! Я хочу попросить у тебя прощение за все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть плохое останется позади, а лучшее не заставит себя ждать.

С Прощеным воскресеньем! / Фото: bonnycards

Прощеное воскресенье : душевные слова прощения

***

В воскресенье, в день Прощенья,
Просят души очищенья.
Я прошу меня простить
И обиды не копить.

Всех я искренне прощаю
И сердечно поздравляю,
Этот день с любовью встретим,
Пусть он будет чист и светел.

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С Прощеным воскресеньем! / Фото: bonnycards

Прощеное воскресенье: добрые слова о прощении в прозе

***

Я прошу прощенья за все проступки, которые вас могли обидеть. А взамен дарю свое прощенье и прошу Бога, чтобы он тоже вас простил. Пусть Господь оберегает вас от ошибок и несчастий, дарит здоровье, благополучие и всепрощение.

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Прощеное воскресенье: короткие поздравления

***

С Прощеным днем сердечно поздравляю,
От всей души прощения прошу,
Лишь доброго я вам всегда желаю
И вас за все обидное прощу.

С Прощеным воскресеньем!

Искренние поздравления с Прощеным воскресеньем

***

Обиды мы простим друг другу,
Оставим в прошлом их, друзья!
Раздоры, ссоры позабудем
Да злые, горькие слова.
Родных попросим о прощении,
И сами всех в ответ простим.
В Прощеный праздник воскресенья,
Обиды в сердце не таим.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2021 года в Украине.

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