С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

В день Теплого Алексея пожелайте всем весеннего настроения, благополучия и тепла в душе

Сегодня, 30 марта, свои именины празднуют Алексеи. В народе и в православии отмечается День святого Алексея, который также именовался Алексей Теплый, Человек Божий. Известно, что этот святой жил в Риме на рубеже IV-V веков и прославился своим подвижничеством и крепкой верой во Христа.

А вот сам день 30 марта, по народным наблюдениям, всегда бывает теплым, в этот период сходят последние снега, почва наполняется влагой и наступает настоящая весна. Желаем всем в этот теплый мартовский день такого же тепла в душе, потепления отношений, горячей любви и жарких чувств!

Также не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта.

Горячие и радостные пожелания в День Теплого Алексея

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В праздник, Теплый Алексей,

Прогони тоску метлою,

Встреть удачу у дверей

Вместе с искренней любовью!



И пусть станет жизнь твоя

Ярче радуги небесной.

Счастье в ней день ото дня

Умножаться будет, честно!

С Теплым Алексеем : поздравления и картинки / Фото: Pinterest

С Алексеем Теплым: красивые пожелания в прозе

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Пусть Теплый Алексей наполнит весенним теплом каждый уголок вашего дома, чтобы радость день ото дня грела душу, окрыляла и дарила самые положительные эмоции. Пусть весна будет радовать солнцем и хорошей погодой.

С Теплым Алексеем : поздравления и картинки / Фото: Pinterest

Теплые поздравления с Теплым Алексеем в стихах

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С Теплым Алексеем вас

Я сердечно поздравляю,

Радостных деньков прекрасных

От души вам пожелаю.



Разгуляется скорее

Пусть веселая весна,

Будет солнцем и цветами

Пусть проказница полна.

С Теплым Алексеем : поздравления и картинки / Фото: bonnycards

Алексей Теплый: добрые поздравления своими словами

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Сегодня настал весенний праздник – Алексей Теплый. Желаю, чтобы в душе всегда царило тепло, радость, счастье и умиротворение. Пусть судьба преподносит только хорошие подарки, приятные моменты и хорошее настроение.

С Теплым Алексеем : поздравления и картинки / Фото: bonnycards

С праздником Теплого Алексея: поздравления в стихах

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В праздник Теплый Алексей

От души тебе желаю

Обогретых солнцем дней,

Счастья без конца и края!



Чтоб удача, как маяк,

За собой тебя манила

И, как будто добрый маг,

Все мечтанья воплотила!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.