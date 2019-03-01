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Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

5 марта, 16:35

Ирина Павлина

Этот салат – один из символов весеннего праздника

Салат "Мимоза" – почти такое же популярное праздничное блюдо, как салаты "Оливье" и "Селедка под шубой". Свое название он получил благодаря верхнему слою, который по цвету и текстуре напоминает ветки мимозы.

Готовить "Мимозу" несложно, но весь процесс занимает не менее полутора часов, а кроме того, все слои должны как следует пропитаться, прежде чем салат можно будет подавать на стол. В идеале блюдо нужно готовить вечером накануне праздника 8 Марта или накануне прихода гостей.

Не забудьте и о подарках к празднику 8 Марта — собрали топ идей, как оригинально поздравить подругу, маму, коллегу.

Салат "Мимоза"

Салат "Мимоза" / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

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Калорийность:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите.
  2. Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы.
  3. Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки.
  4. Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом.
  5. Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом.
  6. Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом.
  7. Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой.
  8. Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте салат нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки.
  9. Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.

Как оригинально подать классический салат "Мимоза" — смотрите в видео:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить крабовый салат в тарталетках. Кроме того, рассказывали какие еще салаты приготовить в виде цветов.

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Источник: Сегодня

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