Салат с креветками: 5 рецептов легкой и полезной закуски

Креветки – самые популярные среди тех, кто не представляет своего рациона без морепродуктов. В мясе этих моллюсков убойное количество белка и полезных жиров омега-3 и омега-6. Еще креветки прекрасно сочетаются со многими ингредиентами, будь то паста или овощи. И если вы предпочитаете что-нибудь легкое и полезное на ужин, то салат с креветками – прекрасный выбор. Рецепты салата с креветками и авокадо, с креветками и сыром, с креветками и рукколой и других найдете ниже.

Салат с креветками и авокадо

Фото: instagram.com/cardamonclub.fit/

Ингредиенты

Креветки – 200 г

Шпинат, руккола или любая салатная смесь

Оливковое масло

Сок лимона – 1/2

Авокадо – 1 шт.

Лук-шалот – 1 шт.

Жареный нарезанный миндаль – 20 г

Соль, свежемолотый черный перец

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Способ приготовления

Обжарить на сковороде креветки. Добавить при жарке сок лимона, по желанию можно добавить немного чеснока. Переложить в миску, добавить большое количество листьев салата. Сбрызнуть оливковым маслом. Добавить кубики авокадо и миндаль. Соль, перец – о вкусу.

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Салат с креветками и курицей

Фото: instagram.com/foodblog_4u/

Ингредиенты

Креветки – 180 г

Куриная грудка – 2 шт.

Листья салата

Сыр пармезан тертый – 180 г

Томаты черри – 250 г

Для заправки

1 зубчик чеснока

50 мл лимонного сока

3 ст. л сметаны

1 ч. л горчицы

100-150 мл растительного масла

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Салат мелко порезать. Томаты черри – нарезать. Смешать ингредиенты для заправки. Куриную грудку нарезать и обжарить на сковороде. Смешать все продукты, добавить соус. Добавить тертый пармезан, перемешать. Подавать с гренками.

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Салат с креветками и перепелиным яйцом

Фото: instagram.com/food_davidova/

Ингредиенты

Креветки очищенные – 200 г

Помидоры черри, перепелиные яйца – по 5 шт.

Айсберг – 3 листа

Зелень

Сыр тертый – по вкусу

Гренки по вкусу

Бальзамический соус – 5 ст. л

Для соуса

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Сметана и ореховый соус – по вкусу

Способ приготовления

Салат порезать и выложить на дно тарелки. Креветки протушить с бальзамическим соусом 2 минуты, выложить на салат. Яйца отварить, порезать на дольки, черри порезать пополам. Выложить в салат. Смешать ингредиенты для соуса, заправить салат.

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Салат с креветками и хурмой

Фото: instagram.com/maru_rubinova/

Ингредиенты

Хурма – 2 шт.

Креветки – 500 г

Руккола и другая зелень по вкусу

Авокадо – 1 шт.

Апельсин – 1/2 шт.

Лимон – 1/2 шт.

Соевый соус – по вкусу

Горчица – на кончике ножа

Способ приготовления

Креветки отварить, почистить, поджарить на сухой сковороде. Нарезать на небольшие кусочки хурму, авокадо и положить в миску, добавить креветки. Для заправки смешать: сок лимона, сок апельсина, соевый соус и горчицу. Залить соусом салат и слегка перемешать.

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Салат с креветками, спаржей и сыром

Фото: instagram.com/otshef_povara/

Ингредиенты

Креветки – 250 г

Спаржа – 200 г

Перец болгарский – 1 шт.

Яблоки зеленые – 2 шт.

Для соуса

Сливочный сыр – 140 г

Руккола – 50 г

Способ приготовления

Спаржу отварить. Перец и яблоки нарезать кубиками. Все ингредиенты соединить. Для соуса сливочный сыр и рукколу в блендере смешать до однородной массы. Заправить салат.

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