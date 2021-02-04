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Салат с креветками: 5 рецептов легкой и полезной закуски

4 февраля, 12:32

Ирина Маслова

А лучшие друзья креветок – авокадо, руккола и сливочный сыр

Креветки – самые популярные среди тех, кто не представляет своего рациона без морепродуктов. В мясе этих моллюсков убойное количество белка и полезных жиров омега-3 и омега-6. Еще креветки прекрасно сочетаются со многими ингредиентами, будь то паста или овощи. И если вы предпочитаете что-нибудь легкое и полезное на ужин, то салат с креветками – прекрасный выбор. Рецепты салата с креветками и авокадо, с креветками и сыром, с креветками и рукколой и других найдете ниже.

Салат с креветками и авокадо

Фото: instagram.com/cardamonclub.fit/

Ингредиенты


Способ приготовления

  1. Обжарить на сковороде креветки.
  2. Добавить при жарке сок лимона, по желанию можно добавить немного чеснока.
  3. Переложить в миску, добавить большое количество листьев салата. Сбрызнуть оливковым маслом.
  4. Добавить кубики авокадо и миндаль. Соль, перец – о вкусу.

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Салат с креветками и курицей

Фото: instagram.com/foodblog_4u/

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Салат мелко порезать. Томаты черри – нарезать.
  2. Смешать ингредиенты для заправки.
  3. Куриную грудку нарезать и обжарить на сковороде.
  4. Смешать все продукты, добавить соус.
  5. Добавить тертый пармезан, перемешать.
  6. Подавать с гренками.

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Салат с креветками и перепелиным яйцом

Фото: instagram.com/food_davidova/

Ингредиенты

Для соуса

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Способ приготовления

  1. Салат порезать и выложить на дно тарелки.
  2. Креветки протушить с бальзамическим соусом 2 минуты, выложить на салат.
  3. Яйца отварить, порезать на дольки, черри порезать пополам. Выложить в салат.
  4. Смешать ингредиенты для соуса, заправить салат.

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Салат с креветками и хурмой

Фото: instagram.com/maru_rubinova/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Креветки отварить, почистить, поджарить на сухой сковороде.
  2. Нарезать на небольшие кусочки хурму, авокадо и положить в миску, добавить креветки.
  3. Для заправки смешать: сок лимона, сок апельсина, соевый соус и горчицу.
  4. Залить соусом салат и слегка перемешать.

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Салат с креветками, спаржей и сыром

Фото: instagram.com/otshef_povara/

Ингредиенты

Для соуса

Способ приготовления

  1. Спаржу отварить. Перец и яблоки нарезать кубиками. Все ингредиенты соединить.
  2. Для соуса сливочный сыр и рукколу в блендере смешать до однородной массы. Заправить салат.

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