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Салаты на 8 Марта: 3 самых оригинальных рецепта

5 марта, 18:00

Ирина Маслова

Таких вы еще точно не готовили

Продолжаем готовиться к 8 Марта с полной ответственностью. Во-первых, нужно обдумать меню, чтобы оно было оригинальным и легким, во-вторых, подумать, что дарить маме, подруге или сестре – в нашем праздничном мартовском календаре найдете 5 самых оригинальных подарков. Если есть желание удивить интересными салатами, приготовьте их по рецептам из этой подборки.

Салат с грушей и сыром с плесенью

Фото: instagram.com/perchinku_v_nachinku/

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Грушу нарезать тонкими дольками.
  2. Растопить на сковороде сливочное масло, добавить сахар.
  3. Выложить груши и карамелизировать с двух сторон несколько минут.
  4. Промытую и высушить руколлу, выложить на салатник, сверху – грушу, раскрошенный голубой сыр, посыпать орехами.
  5. Все ингредиенты для заправки перемешать в отдельной миске и полить сверху салата.

Салат с говядиной и сыром

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Мясо нарезать кубиками или брусочками.
  2. Яйца нарезать крупно.
  3. Перец нарезать брусочками, лук – мелко, сыр – мелкими кубиками.
  4. Заправить майонезом, посолить, поперчить.

Салат с креветками и хурмой

Фото: instagram.com/polochka.books/

Ингредиенты

Для соуса

  1. Сок половины апельсина и половины лимона
  2. Оливковое масло – 2 ст. л.
  3. Соевый соус – по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварить креветки в подсоленной воде.
  2. Поджарить орехи на сковородке, порезать хурму на небольшие кусочки, почистить креветки.
  3. В салатницу выложить рукколу или смесь салатов. Добавить креветки и орехи.
  4. Смешать ингредиенты для соуса, заправить салат.

Здесь найдете оригинальные рецепты для романтического ужина на 8 Марта.

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