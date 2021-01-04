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Самая красивая девушка на планете показала свое детское фото

4 января, 18:30

Дарина Алексеева

Знаменитость покоряет вершины в Аспене

24-летняя американская модель Белла Хадид, которая признана самой красивой девушкой мира, предпочла провести новогодние каникулы по-зимнему. Вместо теплых курортов, девушка отправилась покорять горные вершины в Аспен.

Надев стильный костюм для горнолыжного спорта, Белла Хадид показала подписчикам в Instagram несколько фото с отдыха. Оказалось, что звезда уже не впервые проводит активную зиму. Модель опубликовала снимок экрана со своей детской фотографией на билет на подъемник.

Скриншот Instagram

Также Белла позировала и на лыжах, радуясь снежной зиме.

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Скриншот Instagram

Напомним, что ранее, сестра Беллы, Джиджи Хадид показала новые редкие фото с маленькой дочкой.

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Белла Хадид горнолыжные курорты отдых звезд

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