Самая популярная сумка в Instagram набрала 5,9 млн постов: Как она выглядит

Недавно мы рассказывали про главные тренды весны. Но есть вещи, которые никогда не выйдут из моды. И сумка Birkin от Hermès как раз из этой категории. Ко внушительному списку всех ее рекордов добавился новый — культовый аксессуар запостили в Instagram 5,9 млн раз. Исследование провела онлайн-платформа OnBuy, а результатами поделилось издание Fashion Network.
Выяснилось, что конкуренцию Hermès Birkin смогла составить только… Hermès Kelly. Она расположилась на второй строчке рейтинга популярности, собрав почетные 5,45 млн. Не зря говорят, что в легендарные сумки Hermès инвестировать надежнее, чем в золото.
Тройку лидеров закрывает Lady Dior со сравнительно скромными 2 млн постов.
За ней следуют Gucci Marmont, Chanel Boy, Celine Trapeze, Gucci Dionysus, Dior saddle, Chanel Flap, Givenchy Antigona — больше 500 тыс публикаций. Несмотря на то, что первые два места занимает Hermès, самыми популярными брендами в Instagram стали Gucci, Celine and Louis Vuitton. В топ-20 вошли по 3 сумки каждого из этих модных домов.
Напомним также, что Instagram тестирует новую функцию, которая поможет одиноким сердцам найти друг друга.