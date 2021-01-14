Samsung показал линейку Galaxy S21, и они невероятны

14 января компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой показали три флагманских смартфона 2021 года:
- Samsung Galaxy S21 с дисплеем 6.2″.
- Samsung Galaxy S21+ с диагональю 6.7″.
- Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8″.
Все три устройства получат защищенный закаленным стеклом Gorilla Glass Victus экран, который легко выдерживает падение на твердую поверхность с высоты 2 метра.
Что нового
Владельцев Samsung Galaxy S21 и старших флагманов ждет улучшение по части автономности – больше времени работы без подзарядки благодаря увеличенной емкости батареи и переходу на энергоэффективные процессоры.
Кстати, все три модели будут выпускаться в двух версиях:
- на Exynos 2100 для Европы;
- на Snapdragon 888 для США.
Оба процессора демонстрируют эталонную производительность. Примечательно, что Exynos в этом поколении не уступает флагманскому чипу Qualcomm – и все благодаря своевременному переходу на улучшенную микроархитектуру с 5-нанометровым техпроцессом. При многоядерном тестировании в Geekbench Exynos 2100 набирает 3785 баллов, а Qualcomm Snapdragon 888 чуть больше, 3790 баллов. Разница на уровне погрешности.
Отличия между моделями
Модель
Galaxy S21
Galaxy S21+
Galaxy S21 Ultra
Экран
6.2″, (2400х1080)
6.7″ (2400х1080)
6.8″ (3200х1440)
Объем оперативной памяти
8 ГБ
8 ГБ
12/16 ГБ
Количество камер
3 камеры (64 Мп + 12 Мп + 12 Мп)
3 камеры (64 Мп + 12 Мп + 12 Мп)
4 камеры (108 Мп + 12 Мп + 10 Мп)
Емкость аккумулятора
4000 мАч
4800 мАч
5000 мАч
Стоимость
≈$850
≈$1100
≈$1500
Все три флагмана получат дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц на базе матрицы Dynamic AMOLED. Этот дисплей гарантирует безупречную цветопередачу и бесконечную контрастность благодаря независимым пикселям.
Также стоит отметить новую технологию Comfort Display, которая снижает интенсивность излучения синего, так что люди с чувствительными глазами будут меньше уставать во время использования.
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