Samsung представил "вечный" пульт. Ему больше не понадобятся батарейки

Компания беспокоится об окружающей среде и решила не использовать батарейки

Компания Samsung Electronics представила линейку телевизоров 2021 года. Так компания идет в ногу со временем и беспокоится об окружающей среде, то в комплекте с новыми телевизорами будут пульты ДУ с солнечными батареями. Об этом рассказали во время презентации новых продуктов компании.

Пульт можно будет заряжать от искусственного или естественного освещения, или с помощью USB.

"Вечный" пульт от Samsung / Фото: Скриншот из YouTube

Отмечается, что благодаря такому решению получится сократить отходы примерно на 99 миллионов батареек типа AAA за следующие семь лет. Для изготовления пультов компания планирует использовать до 24% вторичного пластика из переработанных бутылок.

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Напомним, в октябре прошлого года Samsung представил смартфон со сверхмощной батареей.

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