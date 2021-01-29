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Самую большую из ныне существующих акул заметили на мелководье (фото)

29 января, 11:25

Владимир Грисюк

Гигантская рыба застряла между камнями на мелководье

Самая большая в мире из ныне существующих видов акул попала в смертельную ловушку в прибрежных водах Национального парка Нуза в Австралии. Гигантская рыба застряла между камнями на мелководье всего в нескольких метрах от пляжа.

На фото с дрона показано, как акула кружит вокруг отдыхающих. Затем она устремилась в сторону каменистого берега и застряла.

Фото: 7NEWS

Несколько серферов сразу же бросились ей на выручку, но спасательной "операции" мешали волны, которые относили китовую акулу назад к берегу. В конце концов группе мужчин удалось переместить животное на глубину, и рыба уплыла.

Видео: twitter.com/7NewsSC

Китовые акулы – крупнейший вид рыб в мире, достигающий в среднем 12 метров в длину, но самые крупные экземпляры из известных вырастали до 20−21 метра. Китовые акулы не представляют опасности для людей и питаются планктоном.

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Напомним, рыбак Дин Батлер из австралийского города Форстер (штат Новый Южный Уэльс) снял на видео нападение большой белой акулы на его лодку.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед окружила мужчину в лодке.

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