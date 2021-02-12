Самые безумные прически на 14 февраля, чтобы поднять любимому настроение (фото)

Как девушке поднять настроение любимому мужчине в День святого Валентина и не потратить на это все деньги мира? Конечно же, сделать смешную и оригинальную прическу в домашних условиях. Чтобы вы долго не искали подходящие варианты в интернете, мы любезно сделали это за вас.
Ниже – самые безумные прически (с фото!) на День всех влюбленных.
Если вы ищете какой-то другой способ удивить своего партнера, предлагаем вам почитать, как провести День всех влюбленных романтикам, экстремалам, шопоголикам и всем-всем-всем.
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1. Сердечко на голове
2. Коса "Романтический броненосец"
3. Толстая коса в "корсете"
4. Таинственная жрица
5. Роковая женщина с яблочком
6. Прическа-рыбка
7. Женщина-алхимик
8. Можно добавит еще больше креатива!
9. Привет из 2000-х
10. Натуральная шляпка
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А если вы все еще не решили, какой маникюр сделать ко Дню святого Валентина, интересные идеи с фото найдете в нашей подборке.