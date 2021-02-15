Лучшие инстаграмные места Черкасс для классных фото (список)

Пока в Европу попасть сложно, продолжаем исследовать Украину. Какие места нужно обязательно увидеть в Черкассах и где сфотографироваться, чтобы потом похвастаться классными снимками в Instagram? Зачем вообще ехать в Черкассы и что там смотреть?
В новом выпуске подкаста "Местные в курсе" журналистка Анастасия Бобкова и ведущая Юлия Галушка рассказали больше интересных фактов об этом городе, а мы сейчас быстро покажем вам самые интересные локации.
ТОП-5 инстаграмных мест в Черкассах
Черкасская дамба
Черкассы находятся у Кременчугского водохранилища, которое считается самым большим в Украине. Сделать фото на фоне воды зимой – то, что нужно. В Черкассах есть смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на очень длинную и завораживающую дамбу.
Голубой замок
Одно из самых красивых зданий города. Этот дом со шпилями построен в конце XIX века и является ярким примером модерна в архитектуре Черкасс. Сейчас там находится отделение банка, но это никак не помешает побывать в замке и сфотографироваться.
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Дом Щербины
Построенный в стиле неоренессанса дом Щербины в Черкассах называют самым красивым ЗАГСом Украины. Этот Дворец бракосочетаний привлекает своим сказочным фасадом и точно послужит потрясающим фоном для стильного кадра.
Храм "Белый лотос"
Буддистский храм в Черкассах – единственный в Европе, построен в 90-х годах прошлого века. Его прообразом является знаменитый храм в Лаосе. "Белый лотос" очень красиво выглядит зимой, а во время экскурсий можно попасть во внутрь здания.
Родина-мать
Не только в Киеве есть величественный монумент, стоящий на холме. В Черкассах можно сделать фото с не менее впечатляющей женщиной, которая расположена на территории мемориального комплекса.
С вершины холма также открывается обширная панорама Кременчугского водохранилища, а это плюс еще одна локация для фото.
Почему Черкассы обязательно стоит посетить любителям походов с палатками и кайтсерфингистам, зачем идти на местный Холм Славы и где искать розы и каштаны лучше столичных? Обо всем этом слушайте в новом выпуске подкаста "Местные в курсе" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.
Напомним, ранее мы рассказывали о самых волшебных местах Черновцов.