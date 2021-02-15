Лучшие инстаграмные места Черкасс для классных фото (список)

Пока в Европу попасть сложно, продолжаем исследовать Украину. Какие места нужно обязательно увидеть в Черкассах и где сфотографироваться, чтобы потом похвастаться классными снимками в Instagram? Зачем вообще ехать в Черкассы и что там смотреть?

В новом выпуске подкаста "Местные в курсе" журналистка Анастасия Бобкова и ведущая Юлия Галушка рассказали больше интересных фактов об этом городе, а мы сейчас быстро покажем вам самые интересные локации.

ТОП-5 инстаграмных мест в Черкассах

Черкасская дамба

Смотровая площадка на Черкасской дамбе

Фото: ok/cherkasy

Черкассы находятся у Кременчугского водохранилища, которое считается самым большим в Украине. Сделать фото на фоне воды зимой – то, что нужно. В Черкассах есть смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на очень длинную и завораживающую дамбу.

Голубой замок

Голубой замок

Фото: Faсebook @official.typical.cherkassy

Одно из самых красивых зданий города. Этот дом со шпилями построен в конце XIX века и является ярким примером модерна в архитектуре Черкасс. Сейчас там находится отделение банка, но это никак не помешает побывать в замке и сфотографироваться.

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Дом Щербины

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Дворец Щербины

Фото: sputnik.ck.ua

Построенный в стиле неоренессанса дом Щербины в Черкассах называют самым красивым ЗАГСом Украины. Этот Дворец бракосочетаний привлекает своим сказочным фасадом и точно послужит потрясающим фоном для стильного кадра.

Храм "Белый лотос"

Храм "Белый лотос"

Фото: Faсebook @official.typical.cherkassy

Буддистский храм в Черкассах – единственный в Европе, построен в 90-х годах прошлого века. Его прообразом является знаменитый храм в Лаосе. "Белый лотос" очень красиво выглядит зимой, а во время экскурсий можно попасть во внутрь здания.

Родина-мать

Монумент на Холме славы

Фото: mapio.net

Не только в Киеве есть величественный монумент, стоящий на холме. В Черкассах можно сделать фото с не менее впечатляющей женщиной, которая расположена на территории мемориального комплекса.

С вершины холма также открывается обширная панорама Кременчугского водохранилища, а это плюс еще одна локация для фото.

Почему Черкассы обязательно стоит посетить любителям походов с палатками и кайтсерфингистам, зачем идти на местный Холм Славы и где искать розы и каштаны лучше столичных? Обо всем этом слушайте в новом выпуске подкаста "Местные в курсе" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых волшебных местах Черновцов.