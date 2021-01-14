Самые ожидаемые украинские фильмы 2021 года

Рассказываем, что стоит посмотреть на больших экранах в этом году

2021-й обещает нам много крутых украинских кинопремьер. На экраны выйдет один из самых дорогих фильмов в истории украинского кино "Довбуш", мистический хоррор, спортивная драма или возвращение в криминальные 90-е – в общем, зрителям точно будет что посмотреть. Также мы ранее поделились обзором самых ожидаемых фильмов от Netflix в этом году.

Программный консультант Одесского международного кинофестиваля Алик Шпилюк поделился с Сегодня.Lifestyle десяткой самых ожидаемых картин, о которых обязательно будут говорить в ближайшее время.

"Довбуш"

Кадр из фильма "Довбуш" / Фото: пресс-служба

Режиссер: Олесь Санин

Еще задолго до своего выхода историко-приключенческая драма Олеся Санина успела наделать шума. Ведь "Довбуш" – один из самых дорогих фильмов, которые были сняты в истории украинского кино. По словам режиссера, финальный бюджет ленты составил около 100 млн грн.

Действие драмы "Довбуш" разворачивается в первой половине XVIII века в Карпатских горах. Именно здесь Олекса Довбуш живет, любит и ведет борьбу за судьбу своего народа. Картина изображает жизнь Довбуша на основе украинских и польских документов. Но режиссер фильма Олесь Санин уверяет, что это будет современная и актуальная картина.

"Посторонний"

Кадр из фильма "Посторонний" / Фото: пресс-служба

Режиссер: Дмитрий Томашпольский

Фильм "Посторонний" еще не добрался широких украинских экранов, а уже успел побывать на 20 международных кинофестивалях: от Южной Кореи, Канады и США до Колумбии, Норвегии и Португалии. Кинокартина получила 11 наград.

Судя по всему, международному жюри пришлась по вкусу мистическая лента с несколькими сюжетными линиями. В одной из них речь идет о команде по синхронному плаванию, которая неожиданно исчезает под водой прямо во время выступления в бассейне. Во второй – из ванной комнаты без окон и с закрытыми дверями исчезает пациентка санатория. Дело расследует инспектор Глуховская, у которой за всю карьеру не было ни одного нераскрытого дела. Любители мистики и хорроров не останутся равнодушными.

"Клондайк"

Кадр из фильма "Клондайк" / Фото: пресс-служба

Режиссер: Марина Эр Горбач

Киевлянка Марина Эр Горбач уже знакома зрителям ОМКФ. В сентябре ее совместная с Мехметом Бахадыром Эром работа "Омар и мы" была доступна для онлайн-просмотра в рамках программы "Фестиваль фестивалей" 11-го ОМКФ. Новая картина режиссера "Клондайк" связана с одним из самых драматических событий последних лет – катастрофой самолета рейса МН-17, которая произошла в июле 2014 года. Социальная драма сосредотачивается на жизни семьи, перед которой встал вопрос, возможно ли совместное будущее у людей с разным прошлым.

"С завязанными глазами"

Кадр из фильма "С завязанными глазами" / Фото: пресс-служба

Режиссер: Тарас Дронь

Психологическая спортивная драма "С завязанными глазами" победила на Варшавском кинофестивале и есть надежда, что в 2021 году ее увидит и украинский зритель. События фильма разворачиваются после окончания войны на востоке Украины. В центре истории – Юля, боец смешанных единоборств, которая потеряла на войне жениха. Она уходит из спорта и пытается сбросить с себя роль вдовы военного, которую навязывает окружение.

Интересно, что сценарий фильма создан на основе реальной истории. А исполнительница главной роли Марина Кошкина выполнила все бои без дублеров, поскольку полгода проходила специальную подготовку.

"Этот дождь никогда не закончится"

Кадр из фильма "Этот дождь никогда не закончится" / Фото: пресс-служба

Режиссер: Алина Горловая

Документальная картина Алины Горловой переносит зрителей в путешествие с 20-летним Андреем Сулейманом. Когда парень был подростком, его семья приехала в Украину, убегая от войны в Сирии. Вскоре на востоке Украины начинаются боевые действия и Андрей становится волонтером Красного Креста. Но после смерти отца парень решает похоронить его на родине. Туда с героем отправляется и вся съемочная группа фильма. По словам режиссера Алины Горловой, иногда им приходилось рисковать жизнью ради съемок, которые длились 4 года.

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"Плохие дороги"

"Плохие дороги" / Фото: пресс-служба

Режиссер: Наталья Ворожбит

Для драматурга Натальи Ворожбит кино – не новая территория. Она написала сценарии нескольких фильмов, но режиссером стала впервые. Собственно, "Плохие дороги" – это экранизация одноименной пьесы Натальи. Ленту уже увидели зрители на Венецианском кинофестивале, где кинолента получила приз как "самый инновационный фильм конкурса".

"Плохие дороги" состоят из пяти новелл о жителях Донбасса и о военных, жизнь которых проходит по обе стороны от линии разграничения. В каждой истории раскрыты различные аспекты абсурдности бытия. При этом все новеллы так или иначе объединении темой дорог.

К сожалению, этот фильм стал одной из последних работ известного продюсера Юрия Минзянова, который в ноябре прошлого года ушел от нас.

"Носорог"

Кадр со съемок фильма "Носорог" / Фото: пресс-служба

Режиссер: Олег Сенцов

Впервые о проекте услышали еще в 2013 году, когда фильм получил госфинансирование, но из-за незаконного заключения режиссера производство картины отложили. После освобождения из российской колонии Олег Сенцов взялся за съемки ленты и в 2021 году ее наконец могут увидеть зрители.

"Носорог" переносит нас назад в 90-е. Герой возвращается в воспоминания о бандитизме и его разрушительном воздействии на семью и жизнь человека. Криминальная драма Олега Сенцова поднимает именно тот социальный аспект, который снова становится актуальным, учитывая сегодняшнюю повестку дня.

"Стоп-Земля"

Кадр из фильма "Стоп-Земля" / Фото: пресс-служба

Режиссер: Катерина Горностай

29-летнюю Екатерину Горностай считают одним из самых перспективных украинских авторов благодаря ее особому стилю и манере съемок. Режиссер отталкивается от правдивого изображения, передавая жизнь без наигранности. В фильме "Стоп-Земля" задействованы непрофессиональные актеры, ведь таким образом эффект убедительности становится более мощным. Для этого в проект привлекли школьников, которые на протяжении нескольких недель учились искусству игры. Но прежде всего это история о переживаниях, которым подвластны подростки, о дружбе, любви и о себе в этом мире.

"Отблеск"

"Отблеск" / Фото: пресс-служба

Режиссер: Валентин Васянович

В прошлом году имя Валентина Васяновича стало знакомо многим украинцам. Его мощная и безжалостная антиутопия "Атлантида" не оставила равнодушным никого. Сначала фильм стал лучшим на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты" в 2019-м, а осенью получил "Золотого Дюка" 11-го ОМКФ. Новый фильм режиссера "Отблеск" участвовал в Berlinale Co-production Market в пределах 70-го Берлинского кинофестиваля, где стал одним из лучших проектов. В фильме внимание сосредотачивается на теме смерти. Герои знакомятся с понятием конечности человеческой жизни и его осознанием.

"Я и Феликс"

Кадр из фильма "Я и Феликс" / Фото: пресс-служба

Режиссер: Ирина Цилык

Еще не улеглись эмоции от документального фильма Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин", как режиссер почти готова представить свой игровой полнометражный дебют "Я и Феликс". Собственно, Цилык взялась за экранизацию еще не опубликованного романа Артема Чеха "Кто ты такой?". Действие фильма "Я и Феликс" разворачивается в 90-е годы. Именно на этот период пришлось взросление мальчика Тимофея. Мятежные времена, когда царил криминал, беззаконие и бедность, показанные сквозь призму детского мировосприятия, вызывают большой интерес к фильму.

Это далеко не полный перечень того, что стоит успеть увидеть в 2021 году, ведь в прокат должен выйти копродукционный триллер "Пик страха", спортивная биографическая драма "Пульс", байопик "Другой Франко", лауреат "Приза зрительских симпатий" 11-го ОМКФ "Виктор_Робот" и многие другие.

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