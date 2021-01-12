Популярные посевалки на старый Новый год-2021

14 декабря в Украине празднуют старый Новый год. Утром 14 января в Украине принято посевать (засевать).
В этот день также отмечается Обрезание Господне и чтится память Василия. На старый Новый год мальчики и молодые парни наполняют свои рукавицы зерном и засевают сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году.
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Сегодня.Lifestyle собрали лучшие песни-посевалки на русском и украинском языках, прикольные посевалки для взрослых, короткие и веселые засевалки для детей.
Посевалки на русском языке на старый Новый год
Прикольные посевалки для взрослых
Василия дома нету.
Бог его знает,
Где он гуляет,
Ходит он с плужком,
Сам Господь с мешком.
Ручка золотая,
Сама подсевает.
Куда ручка взмахнет,
Туда зерно упадет.
С Новым годом поздравляю!
Расти пшеничка большая!
Лучшие посевалки на Новый год
***
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и старый Новый Год -
Пусть добро он принесет!
Мы желаем по старинке:
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонке,
Блюдце молока – котенку,
Горсть пшеницы – петушку,
Девку красную – дружку,
Деток малых – папе с мамой,
Бабушке – внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!
Посевалки на старый Новый год смешные
***
Сею, вею, посеваю,
Хлеба доброго желаю.
Хозяин придет,
Пожиток принесет!
Первый пожиток -
Мерочка жита,
Мерочкой жита
Коза будет сыта,
Другой пожиток -
Мерочка гречки,
Мерочку гречки -
Нам на варенички.
Третий пожиток -
Решето овса,
Решето овса,
А сверху колбаса.
Будьте здоровы!
Веселых свят!
С праздником, хозяева!
Засевалки для детей короткие
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем,
Хозяин, хозяюшка!
Короткие стихи посевалки
***
Сеем-веем, посеваем,
С Новым Годом поздравляем,
Открывайте сундучки,
Доставайте пятачки.
Добрые посевалки для мальчиков
***
Сею, рассеваю
Овсом, рожью,
Милостей божью!
На крутой творожок
Пастуху пирожок!
Посевалки на украинском языке
Засевалки на старый Новый год
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На щастя, на здоров’я на той Новий рік,
Щоб краще родило як торік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб у вас, християни, голова не боліла!
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Христос ся рождає!
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Новогодние посевалки по-украински для взрослых
***
Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль,
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
На кохання сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху ось пшоно,
на здоров’я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм,засіваєм,
з Новим Роком вас вітаєм!
Добрые стихи посевалки
***
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
Красивые посевалки на старый Новый год
***
Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була вам щаслива дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло яскраво сонце!
Сієм вам по всій оселі,
Щоб завжди ви були в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!
Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:
Короткие посевалки-2021
***
Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
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