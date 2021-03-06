Самые популярные заведения Львова, которые стоит посетить

Весенний сезон стартовал и мысли о туризме по Украине только набирают обороты. А город Льва – одно из любимых украинских локаций, которое попадает в фавориты. И, конечно, в итоге не обходится без посещения тематических заведений города. Поэтому мы расскажем о трендовых ресторанах Львова с вкусной кухней и атмосферой, которые вам стоит взять на заметку.

Если вы в поисках идей подарков к 8 Марта — вот наши 5 оригинальных идей.

36 Pо

Это ресторан впечатлений в центре Львова с украинской кухней. Сюда часто приходят на ужин, а возвращаются с новыми эмоциями, гастрономическим удовольствием и сотнями фото. Потому деталям и дизайну заведения уделили внимание на все 6 этажей.

36 Po / Фото: 36 Po

Увидите здесь самый высокий аквариум Украины – 6,5 метра, прозрачное фортепиано, которое самостоятельно выполняет более 5000 композиций и самую высокую террасу на площади Рынок с видом на Высокий Замок. И на десерт – кофе готовят на позолоченной машине с 24-каратным золотом. Словом, здесь знают, как сделать вечер гостя особенным.

Кое-что из цен: салаты от 110 и до 265 гривен, первые блюда от 95 и до 148 гривен, десерты от 195 и до 125 гривен.

Как найти: площадь Рынок, 36.

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Cheese Bakery 2.0

Это инстаграмная кафе-кондитерская, которая привлекает туристов со всей Украины. Все хотят прийти сюда на завтрак, попробовать знаменитые сладости и ароматный львовский кофе. И дополнить идеальное утро видом из заведения на старинный Львов. Он здесь прекрасен!

Cheese Bakery 2.0 / Фото: Cheese Bakery 2.0

Поэтому именно здесь рождаются эстетические фото, которые разлетаются по социальным сетям. Придя сюда, вы получите в бонус атмосферу, которая будет мотивировать вернуться в Львов еще раз.

Чизкейк и кофе в Cheese Bakery 2.0 / Фото: Cheese Bakery 2.0

Кое-что из цен: кофе от 37 до 65 гривен, салаты от 149 до 235; завтраки от 81 до 167 гривен.

Как найти: Галицкая, 1.

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Epic Cheeseburger Cafe

Это культовое место для любителей лофта, бургеров и вечеринок. Сюда приходят с друзьями после напряженного дня, или после прогулки на утренние или вечерние ланчи. Здесь вы можете попробовать лучший в вашей жизни бургер с сырным соусом (как в американских фильмах).

Бургер в Epic Cheeseburger Cafe / Фото: Epic Cheeseburger Cafe

Ведь именно на бургеры и акцент в меню, но найдете и здоровую пищу. Словом, любителям хип-хопа, ламповой атмосферы и фаст-фуда рекомендуем к посещению.

Epic Cheeseburger Cafe / Фото: Epic Cheeseburger Cafe

Кое-что из цен: бургеры от 198 и до 365 гривен, салаты – все по 215 гривен.

Где найти: Галицкая, 15.

"Очень высокая кухня"

Концепт заведения сразу влюбил в себя аудиторию, которая не любит жить в рамках и шаблонно. Потому что здесь нет меню, официантов тоже. Вы можете заказать все, что ваша душа пожелает. Здесь даже есть мясо акулы в ассортименте. Вместо официантов вас проконсультирует повар, который поможет подобрать идеальную гастрономическую историю. И во время разговора сможете уточнить прайс заказ. Дизайн заведения не менее интересен: внутри десятки деталей винтажа и играет винил, а на террасе прозрачные купола.

"Очень высокая кухня" / Фото: The Village

"Очень высокая кухня" / Фото: Tomato

Прайс: зависит от вашей фантазии и гастрономических желаний.

Как найти: площадь Рынок, 14.

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