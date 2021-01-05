Самый одинокий кот в мире обосновался на архипелаге (фото)

Пушистика привезли в поселок Баренцбург нелегально и зарегистрировали как песца

Самый одинокий кот в мире по кличке Кеша живет в норвежском поселке Баренцбург, что находится на архипелаге Шпицберген.

Вообще, Шпицберген – это уникальное место. Местным запрещено держать котов, поскольку питомцы могут заразиться бешенством от хищников (лис, например). Но Кеше удалось чудом туда попасть. Пушистика привезли в поселок нелегально и зарегистрировали как песца.

С того времени он стал любимчиком всех местных жителей.

Кеша обедает в столовой с вахтовиками, а ночевать приходит в дома к людям. Но больше всего он ценит свободу: многие хотели его одомашнить, но безрезультатно.

Котик уже привык жить на архипелаге – он обожает гулять, несмотря на ветер и непогоду.

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