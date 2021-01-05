Версія українською
$ 28,4
34,85

Самый одинокий кот в мире обосновался на архипелаге (фото)

5 января, 14:07

Владимир Грисюк

Пушистика привезли в поселок Баренцбург нелегально и зарегистрировали как песца

Самый одинокий кот в мире по кличке Кеша живет в норвежском поселке Баренцбург, что находится на архипелаге Шпицберген.

Вообще, Шпицберген – это уникальное место. Местным запрещено держать котов, поскольку питомцы могут заразиться бешенством от хищников (лис, например). Но Кеше удалось чудом туда попасть. Пушистика привезли в поселок нелегально и зарегистрировали как песца.

С того времени он стал любимчиком всех местных жителей.

Фото: Facebook | Samotakota

Кеша обедает в столовой с вахтовиками, а ночевать приходит в дома к людям. Но больше всего он ценит свободу: многие хотели его одомашнить, но безрезультатно.

Фото: Facebook | Samotakota

Котик уже привык жить на архипелаге – он обожает гулять, несмотря на ветер и непогоду.

Реклама
Фото: Facebook | Samotakota

Напомним, ранее мы рассказывали о коте, который пропал на три дня, а затем вернулся домой весь в долгах.

Смотрите видео: как живут коты-богачи

Читайте также: Чудесное преображение кошек до и после жизни в приюте. 12 невероятных фото

Кроме этого, 33-летняя школьная учительница из Мексики обнародовала забавное видео, на котором показано, как хитрый бездомный кот выпрашивает еду возле супермаркета.

Новости на эту же тему:

"Главный кот" Великобритании поймал голубя: видео Найдите на фото второго кота: девушка озадачила Сеть новогодней головоломкой (фото) Мужчина с кошкой отправился в путешествие. Посмотрите на 20 райских уголков, где они уже побывали (фото) Неравнодушные тайцы вступили в схватку с питоном, который пытался проглотить кота (видео)
фото Норвегия кот

Источники: Сегодня , facebook.com/samotakota

Реклама

Новости партнеров

Свадебные фотографии советских знаменитостей
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
На Николаевщине мужчина уцелел в ДТП и сразу же погиб