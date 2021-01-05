Версія українською
$ 28,4
34,85

"Самый счастливый человек": MONATIK показал фото с подросшими сыновьями на Мальдивах

5 января, 17:00

Инна Петрова

Артист с семьей отправился на отдых у моря

Времена, когда Дима Монатик скрывал свою семью от общественности прошли, хотя артист не спешит показывать лица сыновей в соцсетях. Исключением стал разве что 5-й день рождения его сына Дани – тогда MONATIK расщедрился на несколько архивных фотографий с мальчишкой.

Сейчас же звездный папа поделился ярким кадром с подросшими наследниками, сделанным на Мальдивах. Именно туда Монатик вместе с семьей отправился на зимние каникулы.

MONATIK с сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

"День, когда все остановилось.
Когда работают только сердца
и выгорает фиолетовый из под уставших век.
Привет тот, кто протер глаза, а оказалось — это не приснилось.
Привет, самый счастливый во Вселенной человек", – подписал свой пост Дмитрий.

Реклама

Читайте также: Двухмесячный сын звезды "Гарри Поттера" срочно госпитализирован: фото

Сыновей артисту родила Ирина Демичева, с которой Монатик узаконил отношения пять лет назад. Недавно пара успела отметить деревянную свадьбу.

О детях MONATIK смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее MONATIK рассекретил, сколько зарабатывают его подопечные Lida Lee и NiNO.

Новости на эту же тему:

В Versace и бриллиантах: Ники Минаж впервые показала своего ребенка (фото) Звезда "Мстителей" Джош Бролин стал отцом в четвертый раз Звезда "Ла-ла Ленда" Эмма Стоун беременна – СМИ
MONATIK дети звезд

Реклама

Новости партнеров

Свадебные фотографии советских знаменитостей
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
На Николаевщине мужчина уцелел в ДТП и сразу же погиб