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Санта Димопулос превратилась в грациозную наездницу в Дубае: фото

3 февраля, 14:30

Дарина Алексеева

После экстрима звезда выбрала романтичную прогулку верхом на коне

Певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос, которая недавно прыгнула с парашютом, продолжает активный отдых в Дубае. В этот раз артистка отправилась на конную прогулку и поделилась фото, где она позирует верхом на лошади.

На снимках, опубликованных в Instagram, Санта позировала в классическом наряде всадников: звезда надела белоснежную рубашку с закатанными рукавами, темные легинсы и, конечно же, шлем.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

На фотографиях Санта выглядела изящно и женственно. Но поклонники не могли не заметить, что с наступлением нового года артистка решила попробовать "все".

Скриншот Instagram

Буквально день назад Санта опубликовала видео, как она прокатилась на зиплайне – спуске по тросу над городом.

В начале года Санта Димопулос рассекретила свой вес и призналась, что собирается худеть.

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