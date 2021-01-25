Сара Джессика Паркер появится в ЦУМе

Звезда "Секса в большом городе" пообщается с украинцами в Instagram

Актриса Сара Джессика Паркер примет участие в прямом эфире со столичным ЦУМом в Instagram. Пообщаться со звездой "Секса в большом городе", который, кстати, снова вернется на экраны, можно будет 26 января в 17:00.

Отметим, что с 2014 года Сара Джессика Паркер развивает свой обувной бренд SJP by Sarah Jessica Parker. С нового сезона ее обувь представлена в киевском универмаге.

В честь этого знаменитость ответит на вопросы украинских поклонников, расскажет о своем бренде, ближайших планах и посвятит в процесс создания обуви на странице ЦУМа в Instagram.

Фото: instagram.com/tsum.kyiv

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Обувь SJP by Sarah Jessica Parker изготавливается вручную, под чутким наблюдением самой Сары. Каждая пара туфель – это женственная форма и яркие оттенки. В дизайне Паркер нередко использует атласный материал, который сочетает с крупными брошами.

Модели SJP представлены в лучших универмагах мира. Теперь звездную обувь можно купить и в Киеве.

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