Версія українською
$ 28,28
34,91

Сбросила 10 кг за два месяца: студентка раскрыла секрет, как есть все и худеть (фото)

11 января, 13:39

Владимир Грисюк

Лили Тертон из Австралии назвала пять самых главных шагов к стройности

18-летняя студентка Лили Тертон из Австралии похудела на 10 килограммов за два месяца и рассказала, как ей это удалось. Видео блогерша опубликовала на своей странице в Instagram.

Студентка советует всем худеющим отслеживать калории, уменьшить размер порций и делать регулярные физические упражнения. Также она назвала пять самых главных шагов к похудению.

Как похудеть за два месяца: советы Лили Тертон

L I L Y T U R T O N (@lilyturtonfit)

Посмотрите, как Лили изменилась после похудения:

Прошло всего два месяца

Фото: Instagram | Lily Turton

Вкусная и полезная еда – важная часть похудения

Фото: Instagram | Lily Turton

Активный отдых

Фото: Instagram | Lily Turton

Физические упражнения

Фото: Instagram | Lily Turton

Контроль калорий

Фото: Instagram | Lily Turton

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

Смотрите видео: чем опасно быстрое похудение

Также Сегодня.Lifestyle писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Новости на эту же тему:

Визажист Гоар Аветисян показала первые результаты "операции по похудению" (фото) Звезда "Холостячки" Мишина призналась в похудении на 30 кг (видео) Экстремальное похудение. 15 людей, которых после потери в весе просто невозможно узнать (фото) Ела курицу, стейки и лепешки. Невеста поделилась секретом похудения на 53 килограмма (фото)
фото похудение вес советы

Источники: Сегодня , instagram.com/lilyturtonfit

Реклама

Новости партнеров

Друг Кернеса раскрыл обстоятельства его смерти
Сын Корбана погиб в аварии: что произошло?
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото