Сбросила 10 кг за два месяца: студентка раскрыла секрет, как есть все и худеть (фото)

18-летняя студентка Лили Тертон из Австралии похудела на 10 килограммов за два месяца и рассказала, как ей это удалось. Видео блогерша опубликовала на своей странице в Instagram.
Студентка советует всем худеющим отслеживать калории, уменьшить размер порций и делать регулярные физические упражнения. Также она назвала пять самых главных шагов к похудению.
Как похудеть за два месяца: советы Лили Тертон
- Здоровый и полноценный сон. Люди переедают, когда сильно устают.
- Добавьте в рацион больше фруктов и овощей.
- Ешьте все, что хотите, но отслеживайте калории и контролируйте свои порции. Помните, одно из главных условий похудения – дефицит калорий. Например, если вашему организму требуется 2000 калорий в день, то нужно потреблять 1200.
- Будьте активны. Каждое ваше движение в течение дня существенно влияет на расход калорий. "Когда вы идете в магазин, нужно идти на лестницу, а не к эскалатору", – советует Тертон.
- И последнее: прогресс требует времени. Последовательность – ключ к успеху.
Посмотрите, как Лили изменилась после похудения:
Прошло всего два месяца
Вкусная и полезная еда – важная часть похудения
Активный отдых
Физические упражнения
Контроль калорий
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