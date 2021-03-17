Женщина избавилась от ягодиц гигантских размеров: фото до и после

37-летняя Кортни Барнс из США уменьшила размер своих 150-сантиметровых ягодиц и похвасталась результатом. Женщина решила избавиться от филлеров из-за возникших проблем со здоровьем. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

Ранее Барнс увеличивала бедра нелегальными инъекциями силикона. По информации Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS), данная процедура небезопасна, так как вещество способно перемещаться в другие части тела, что может привести к смертельным побочным эффектам.

Фото: Instagram | Courtney Barnes

"Сделала около десяти операций по удалению силикона из ягодиц. Раньше я могла зарабатывать в соцсетях много денег благодаря своей внешности, но теперь мне это неинтересно", – призналась Барнс.

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Фото: Instagram | Courtney Barnes

Американка в Instagram-аккаунте опубликовала кадр, на котором показала свои бедра до и после операции – они уменьшились в обхвате со 150 до 120 сантиметров.

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Фото: Instagram | Courtney Barnes

Подписчики восхитились внешним видом американки. "Мне очень нравится твоя естественная внешность", "Здорово! Отличный результат!", "Ты выглядишь очень привлекательно", "Я счастлива за тебя!", "Так гораздо лучше! Шикарная фигура!" – написали они в комментариях.

Напомним, девушка заработала два миллиона благодаря снимкам своих ягодиц.

Ранее мы также писали о британке Стар Делгайдис, которая сделала операцию по увеличению ягодиц, стоимость которой составила 15 тысяч фунтов.