Сделала прическу в лесу: депутат поиздевалась над запретом властей из-за COVID-19 (видео)

Депутат Рижской думы Иевы Бранте воспользовалась услугами парикмахера в лесу – на поляне между деревьями и сугробами. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Facebooк.

"Сегодня стриглась в лесу", – написала Бранте, поблагодарив парикмахера за поддержку ее идеи.

Таким образом политик протестует против коронавирусных ограничений, ведь сейчас в Латвии работа парикмахерских под запретом.

Видео: Сегодня

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"Я не понимаю правительственных ограничений, которые, на мой взгляд, хаотичны и объективно необоснованные. Например, в медучреждении мне могут сделать массаж, а в кабинете массажиста – нет", – написала в Facebooк Бранте.

Многие поддержали депутата в комментариях.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс, комментируя сложившеюся ситуацию, заявил, что пользоваться услугами парикмахера в лесу во время действия чрезвычайной ситуации не является чем-то запретным.

Напомним, во время локдауна с 8 по 24 января в Украине разрешили работу парикмахерских и салонов красоты.