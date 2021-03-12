Сдерживайте эмоции: украинская знаменитость разделась для Playboy

Фотограф и эксперт шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк, которая рассталась со своим женихом, часто снимает украинских звезд обнаженными. Однако на этот раз она оказалась по ту сторону объектива. Соня показала аппетитные формы в фотосессии для Playboy UA.

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Черно-белыми снимками Плакидюк поделилась в своем Instagram-профиле. На фото она запечатлена лежа на столе в корсете и чулках. Роковой образ Соня дополнила белыми объемными локонами в стиле Мэрилин Монро.

Фотограф Соня Плакидюк

Фото: instagram.com/moi_sofism

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Фотограф Соня Плакидюк

Фото: instagram.com/moi_sofism

"Я так часто раздевала звезд, что карма настигла и меня. Так вот: вчера было солнце, а сегодня — я в свеженьком Playboy вместо него (заступила на смену, так сказать)", – написала она в посте.

Фолловеры Сони оценили кадры и написали сотни восторженных комментариев: "Соня, вы прекрасны", "Какие формы!", "Вы просто огонь", "Соня, с полной уверенностью говорю, что вы звезда Playboy, эти фото – совершенное воплощение женской красоты".

Ранее Соня Плакидюк показала откровенные кадры с Дашей Астафьевой.