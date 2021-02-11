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Сегодня новолуние: что нельзя делать на молодой месяц в Водолее

11 февраля, 12:58

Ольга Козачок

Узнайте главные особенности и запреты новолуния в канун Китайского Нового года

Сегодня, 11 февраля, состоится очередное зимнее новолуние. Каковы особенности дня, чем он интересен и опасен, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в эту фазу Луны, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

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Особенности новолуния 11 февраля

11 февраля, в четверг, в 21:06 состоится новолуние под знаком Водолея. Примечательно, что в нынешнем году оно пройдет как раз в момент наступления Китайского Нового года.

А еще приближающийся День святого Валентина озарится юным и тонким месяцем, который будет едва заметен в вечернем небе 14 февраля, а ночь будет еще совсем темной, что лишь добавит романтики празднику всех влюбленных. Не пропустите наши 14 крутых идей, как необычно встретить День Валентина.

Новолуние, наступающее в знаке Водолея, усиливает стремление людей к внутренней свободе и независимости. Эмоции начинают проявляться более открыто и раскрепощенно. Появляется неприятие малейшего давления на себя.

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Новолуние – это фаза Луны, когда она располагается между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними. Во время новолуния спутник Земли не виден на небе.

Для астрологов новолуние – это особенный период, поскольку наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц, а тем более – начало нового года по восточному календарю. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Как себя вести и что нельзя делать во время новолуния 11 февраля

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

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