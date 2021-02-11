Сегодня новолуние: что нельзя делать на молодой месяц в Водолее

Сегодня, 11 февраля, состоится очередное зимнее новолуние. Каковы особенности дня, чем он интересен и опасен, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в эту фазу Луны, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

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Особенности новолуния 11 февраля

11 февраля, в четверг, в 21:06 состоится новолуние под знаком Водолея. Примечательно, что в нынешнем году оно пройдет как раз в момент наступления Китайского Нового года.

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Новолуние, наступающее в знаке Водолея, усиливает стремление людей к внутренней свободе и независимости. Эмоции начинают проявляться более открыто и раскрепощенно. Появляется неприятие малейшего давления на себя.

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Новолуние – это фаза Луны, когда она располагается между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними. Во время новолуния спутник Земли не виден на небе.

Для астрологов новолуние – это особенный период, поскольку наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц, а тем более – начало нового года по восточному календарю. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Как себя вести и что нельзя делать во время новолуния 11 февраля

Луна в Водолее способствует раскрепощению, а потому важно не предаться анархии и не пытаться самоутвердиться в собственных глазах за счет окружающих.

В дни новолуния не стоит принимать важные решения, чтобы в дальнейшем не пожалеть об этом.

Не нужно выяснять отношения с окружающими – вы вряд ли достигнете желаемого, зато можете нажить себе новых врагов.

В день новолуния лучше воздержаться от любых начинаний. Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать спустя пару дней.

Также на новолуние не стоит пребывать в унынии, скандалить, желать кому-то зла, потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

В новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.

В период новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.

Благоприятно в новолуние заниматься творчеством и самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы и создать шедевр искусства.

Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.

В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

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