Секс-символ Майкл Б. Джордан впервые показал свою девушку – дочь известного комика

До этого актер скрывал свои отношения

33-летний актер и звезда "Черной пантеры" Майкл Б. Джордан, который признан самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной. Актер опубликовал романтичные пленочные фотографии в Instagram.

Как оказалось, девушка Майкла Б. Джордана – Лори Харви, приемная дочь известного комика, ведущего и писателя Стива Харви.

Майкл Б. Джордан и Лори Харви / Фото: instagram.com/michaelbjordan

На снимках Майкл Б. Джордан и Лори позируют на фоне рождественской елки. В своем аккаунте Лори тоже поделилась фотографией.

Майкл Б. Джордан и Лори Харви / Фото: instagram.com/loriharvey Реклама

Это первый раз, когда Майкл Б. Джордан обнародовал фото со своей любимой. Обычно актер предпочитает держать в секрете свою личную жизнь.

Актер Майкл Б. Джордан и Лори Харви / Фото: instagram.com/michaelbjordan

Лори Харви ранее встречалась с нидерландским футболистом Мемфисом Депаем.

Стало известно, что бывшая девушка Эда Ширана выходит замуж за его "двойника".