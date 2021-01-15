Селена Гомес запела на испанском впервые за 10 лет и выпустила мистический клип (видео)

Американская певца и актриса латиноамериканского происхождения Селена Гомес, которая сыграет роль первой открытой лесбиянки-альпинистки, выпустила новую испаноязычную песню De Una Vez. Это ее второй сольный испаноязычный сингл после Un Año Sin Lluvia 2010 года.

В новом клипе Гомес метафорически описывает свою творческую и личную эволюцию, блуждая по комнатам в мистическом доме. Из спальни, богатой растениями и мечтами, в комнату, наполненную светящимися лампами, кухню с горящей плитой и пространство, где оживают винил и инструменты – она идет по дому, размышляя и воспевая свой карьерный и духовный рост, сообщает Rolling Stone.

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Все это время на ее груди ярко светится укрепленное кристаллами сердце – символ стойкости Селены, когда она поет о личном исцелении, расширении прав, возможностей и любви.

"Я невероятно горжусь своим латиноамериканскими корнями. Я решила спеть на испанском, а песня De Una Vez получилась своеобразным гимном любви", – комментирует свой новый трек Гомес.

Напомним, Джордж Клуни и Селена Гомес признаны самыми влиятельными людьми по версии People.