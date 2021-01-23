Серебряные чемоданы и грезы о путешествиях: как прошел мужской показ Louis Vuitton во время пандемии (фото)

Несмотря на недавний совместный показ Миуччи Прады и Рафа Симонса для Prada, во время пандемии и практически полного отсутствия модных ивентов шоу Louis Vuitton стало глотком свежего воздуха для любителей fashion-индустрии.
Модный дом представил новую коллекцию, вдохновленную путешествиями. Конечно, все прошло в онлайн-формате.
Художественный руководитель бренда Вирджил Абло, вдохновившись романом Джеймса Болдуина "Чужой в деревне", в котором рассказывается о чернокожем мужчине, который нашел свой путь в отдаленной швейцарской деревне, вывел своих моделей в роскошных нарядах.
Мужчины шагали в классических костюмах, расклешенных брюках, шляпах, украшенных платками, в пальто и коротких пуховиках.
Многие из них несли серебряные дорожные чемоданы или сумки в виде самолетов, как дань путешествиям, которых мы лишились в период пандемии коронавируса.
Специально для этой коллекции Вирджил Абло снял автобиографический фильм, который рассказывает о его африканском наследии и том, что значит быть темнокожим американцем сейчас.
Ранее мы рассказывали о главных антитрендах 2021 года.
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