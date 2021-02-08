Серега принял вызов от тиктокера и взобрался на Килиманджаро (видео)

Рэпер Серега, который судится с бывшей женой из-за детей, взорвал социальную сеть TikTok – он принял вызов от фаната и станцевал на пике Ухуро – вершине могучего вулкана Килиманджаро. О своем путешествии артист снял мини-фильм.

Это не первый случай, когда 44 летний Серега заигрывая с аудиторией, реагирует на челленджи, но впервые это произошло с таким масштабом. Он отправился в далекую Африку и совершил недельное восхождение на высоту около 6 тысяч метров.

Серега

Фото: пресс-служба

Путь был непростым – от джунглей с красивыми водопадами и видами на кофейные плантации, главный герой челленджа поднялся к настоящим ледникам, возраст которых насчитывает миллионы лет.

Серега покорил Килиманджаро

Фото: пресс-служба

На своей странице в TikTok Серега опубликовал видео о покорении вершины.

Тяжелее всего знаменитости давалась быстрая смена климатических зон. Погода посылала альпинистам то дождь, то снег. Условия были настолько тяжелыми, что одного участника группы эвакуировали после потери сознания от гипоксии.

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Как отметил сам артист, путешествие стало для него чем то гораздо большим, чем просто экстремальный челлендж.

"По началу это был действительно веселый турпоход с шутками и прибаутками, но потом это превратилось в настоящее испытание себя. Больше всего меня потрясло осознание того, насколько мы другие люди, когда мы откладываем в сторону мобильные телефоны... Мир вокруг прекрасен, а мы его просто не замечаем, уставившись в свои айфоны... Во время путешествия я погрузился в самые глубины своих ощущений и, возможно, об этом будут когда-нибудь стихи", – поделился впечатлениями Серега.

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