Сергей Бабкин показал первое фото без очков после операции

Музыкант Сергей Бабкин, который ранее делал селфи в клинике в очках, показал как выглядит его глаз после операции. Артист сфотографировался вместе со своей супругой, Снежаной Бабкиной в аэропорту "Борисполь" перед вылетом.
На снимке, опубликованном в Instagram, Сергей и Снежана позируют в респираторах, сидя в самолете. Сегодня звездная пара отправилась в Вену, где Сергею будут делать операцию на второй глаз.
Судя по подписи к фотографии, у музыканта бодрый настрой.
"И снова Моцарт! И снова Вена!", – написал музыкант.
А на снимке Instagramstories артист позировал без маски с подушками для шеи в руках.
Ранее Снежана Бабкина рассказала, как ее супруг чувствует себя после операции.