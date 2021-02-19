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Сергей Бабкин станцевал на проезжей части в Вене и порвал штаны: видео

19 февраля, 14:19

Анна Пономаренко

Артист снова прибыл в Австрию для операции на глазах

Украинский певец Сергей Бабкин, который недавно показал селфи с женой после первой операции на глазах, снова прибыл в Австрию в клинику на вторую операцию.

В этот раз музыкант опубликовал забавное видео в Instagram, на котором танцует посреди проезжей части в столице Австрии – Вене.

"В ночь перед операцией в Вене, я осуществил свою мечту, преодолев страх", – подписал ролик артист, а на фото показал порванные штаны, назвав дырку на них "местом, откуда выбежал страх".

(Чтобы посмотреть видео, листайте вправо)

В начале февраля Сергей Бабкин уже приезжал в Австрию для операции на глазах. Ранее у артиста обнаружили проблемы со зрением, однако в Украине артисту не смогли предоставить необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что ранее супруга Сергея Бабкина назвала причину потери зрения музыкантом.

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Сергей Бабкин

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