Сергей Сивохо рассказал о серьезной болезни и похудении: "Потерял три литра крови"

Шоумен и экс-советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо рассказал о том, как ему пришлось похудеть на 50 килограммов из-за серьезной болезни.

В интервью "Зірковому шляху" Сивохо признался, что с детства более хроническим бронхитом с астматическим компонентом. А несколько лет назад у него нашли язву желудка, прооперировали, и после этого артисту пришлось сбросить вес.

"Я просто стал терять силу, и я не понимаю, что происходит. Я не могу встать. Оказалось, кровь просто уходила. И когда меня забрала скорая, я к тому времени потерял три литра крови. Уже нельзя было проводить полосную операцию, и мне все это через пищевод, извините за подробности, заваривали", – рассказал Сивохо.

Сергей Сивохо / Фото: facebook.com/sivokho

Врачи настояли на том, чтобы шоумен похудел, ведь лишний вес угрожал его жизни.

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"Сказали, что давайте или худеть, или все, до свидания", – поделился Сергей.

Всего артист и общественный деятель похудел на 50 килограммов – до этого Сивохо весил 195 килограммов.

Смотрите полное интервью Сергея Сивохо "Зірковому шляху":

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