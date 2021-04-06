Шах и мат, Канье! Ким Кардашьян вошла в ТОП самых богатых людей мира

Ким Кардашьян, после развода с Канье Уэстом, впервые вошла в список самых богатых людей мира по версии Forbes. Несмотря на то, что она занимает 2674 место рейтинга, ее доход оценивают в один миллиард долларов.

Отмечается, что Канье Уэст опережает Ким всего на одну строчку – у него на 800 миллионов долларов больше.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Место в списке миллиардеров Forbes Кардашьян обеспечили ее собственный косметический бренд KKW Beauty и компания по производству корректирующего белья Skims. Остальная же часть ее доходов исходит из различных инвестиций, в том числе в недвижимость.

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С 2012 года Ким зарабатывает не менее 10 миллионов долларов от телешоу, мобильной игры и недвижимости в Калифорнии. Она также имеет доход с акций Disney, Amazon, Netflix и Adidas, которые Канье Уэст подарил ей на Рождество в 2017 году.

Недавно Ким Кардашьян вошла в список самый привлекательный знаменитостей за 40.